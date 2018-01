22 cidades de SP não têm homicídio desde 2001

As cidades sem mortes violentas são pequenas, com menos de cinco mil habitantes e, na maioria, distantes da capital. A mais próxima de São Paulo é Águas de São Pedro, de 2.707 habitantes, a 180 km, na região de Piracicaba. No outro extremo, São João do Pau D''Alho, com 2.150 moradores, fica a 670 km, na região de Presidente Prudente. Algumas cidades são tão pacatas que chegam a passar um mês inteiro sem registrar uma única ocorrência policial. Em Santa Salete, com 1.446 habitantes na região de São José do Rio Preto, foram registrados 11 furtos em 2014, um deles um furto de veículo.

Menor cidade de São Paulo e segunda do Brasil, com 835 habitantes, Borá teve apenas 13 ocorrências registradas em 2014 - dez lesões corporais e três furtos -, mas foi incluída no mapa da violência em 2004, ao registrar o primeiro e único homicídio. O município de Barra do Chapéu, no sudoeste paulista, aparece como a única cidade paulista com registro zero em todas as modalidades de crime, mas trata-se de um desvio estatístico. A cidade é também a única do Estado que não tem delegacia de polícia e todos os crimes são registrados na vizinha Apiaí.

As outras cidades sem homicídio são Anhumas, Bento de Abreu, Borebi, Caiabu, Cruzália, Dolcinópolis, Fernão, Lourdes, Marapoama, Nipoã, Nova Guataporanga, Pracinha, Presidente Alves, Ribeirão dos Índios, Sebastianópolis do Sul, Trabiju, Turiúba, União Paulista e Zacarias.