23 de Maio ganha faixa exclusiva de ônibus

Nas últimas faixas inauguradas na cidade, as multas passaram a ser aplicadas uma semana após a instalação. A multa para quem desrespeita a faixa exclusiva de ônibus é de R$ 53,20 e três pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A infração é considerada leve.

A faixa que será aberta hoje funcionará das 6 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, nos dois sentidos. A meta da Operação Dá Licença para o Ônibus é reduzir o tempo de viagem dos coletivos. A restrição valerá no Corredor Norte-Sul em todas as suas denominações, desde o Túnel João Paulo II (mais conhecido como Túnel do Anhangabaú), passando pelas Avenidas 23 de Maio, Rubem Berta, Professor Ascendino Reis, Moreira Guimarães e Washington Luís, até 200 metros após a Avenida Jornalista Roberto Marinho.

Há uma semana foi adotada a mesma restrição em um trecho que inclui as Avenidas Prestes Maia, Tiradentes, Ponte das Bandeiras e Santos Dumont - atingindo vias importantes como as Ruas São Caetano e Doutor Rodrigo de Barros, além da Avenida do Estado.

A Companhia de Engenharia de Tráfego informou que ainda neste mês a faixa exclusiva do Corredor Norte-Sul deverá ser ampliada, ganhando continuidade pelas Avenidas Washington Luís, Interlagos e Teotônio Vilela, desde a altura da Avenida Roberto Marinho até a Avenida Atlântica (antiga Roberto Kennedy). Essa terceira e última etapa do programa tem previsão de início já na próxima segunda-feira, 12, mas a companhia ressalva que podem ocorrer mudanças.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.