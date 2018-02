25/9 - Festa cigana

HSBC Brasil (3.500 lug) . R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 4ª (25), 21h. R$ 50/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

26/9 - Quem diria

Quando o Alice in Chains tocou no SWU em 2011, muita gente duvidava que o retorno da banda grunge, com William DuVal substituindo Layne Staley (morto em 2002) nos vocais, daria certo. Mas eles provaram que a nova formação funciona. As músicas mais recentes, dos discos 'Black Gives Way To Blue' e 'The Devil Put

Dinosaurs Here' podem não interessar muito aos antigos fãs. Mas ver Jerry Cantrell (foto) cantando 'Down In A Hole' emociona.

Espaço das Américas (8.000 lug.).

R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 5ª (26), 21h30 (abertura dos portões: 19h30). R$ 110/R$ 340.

QUEM AVISA AMIGO É

Shows de grande porte sempre vêm com aquele 'probleminha': a questão do transporte. Afinal, milhares de pessoas saindo ao mesmo tempo do mesmo lugar não é das coisas mais simples. Se for de carro, verifique com antecedência os valores e a localização dos estacionamentos (e mantenha a calma na hora do trânsito de fim de show). O mais recomendado é ir de transporte público. Nem todas as casas têm uma estação de metrô por perto, mas fique de olho na possibilidade de criação de linhas de ônibus exclusivas. A apresentação de Beyoncé no domingo (15), por exemplo, terá uma linha saindo do Morumbi para a Praça Ramos de Azevedo, na região central. Outra boa opção são as vans. O site vancomigo.com.br é um dos que disponibiliza transporte para a maioria dos shows citados nesta reportagem,

a preços bastante acessíveis. E não custa lembrar: calce sapatos confortáveis, beba muita água e leve um casaquinho!