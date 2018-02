3ª Interconf está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a 3.ª Conferência Internacional de Confinadores (Interconf). O evento, que reúne representantes da produção e comércio mundial da carne bovina, ocorre de 14 a 16 de setembro, em Goiânia (GO). As inscrições são aceitas apenas pela internet. O site www.interconf.org.br tem detalhes da programação, currículo dos palestrantes e um blog. Até 15 de agosto há 10% de desconto no valor da inscrição.