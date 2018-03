32.ª Expointer começa sábado

.

Terá início no sábado, no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS), a 32ª Exposição Internacional de Animais, Máquinas, Implementos e Produtos Agropecuários (Expointer). A feira vai até 6 de setembro.

Organizada pelo governo do Rio Grande do Sul, por meio da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócio, a Expointer terá a participação de quase 6 mil animais, de 162 raças. Foram cadastrados para esta edição 998 ovinos; 1.165 bovinos de corte, mistos e zebuínos; 481 bovinos de leite; 37 bubalinos; 1.159 equinos; 80 caprinos e 2.026 pequenos animais.

Em 2008, 1.878 animais foram comercializados, no valor total de R$ 10,5 milhões, e a expectativa dos organizadores é a de que o resultado deste ano repita o sucesso da última edição. Em nove dias de feira, estão programados mais de 400 eventos, entre exposições, julgamentos e leilões de animais, palestras técnicas, shows de máquinas, feira de agricultura familiar e o tradicional concurso Freio de Ouro, prova funcional equestre.

PRÊMIO

No sábado, o destaque será o anúncio dos vencedores do Prêmio Gerdau Melhores da Terra, maior premiação para máquinas e equipamentos agrícolas da América do Sul. Este ano, o prêmio teve 215 inscritos. A cerimônia de premiação será no dia 2 de setembro, na Gerdau rio-grandense, em Sapucaia do Sul (RS).

MAIS INFORMAÇÕES:

Site: www.expointer.rs.gov.br