37% dos brasileiros não aceitariam ter filho homossexual

A pergunta "Você aceitaria numa boa ter um(a) filho(a) homossexual?" foi feita a 1.264 brasileiros de cem cidades em todas as regiões do país nos três primeiro meses deste ano. Apenas entre os mais jovens, com idades entre 16 e 34, a resposta positiva foi dada por mais de 50% dos entrevistados.

Direitos

O estudo aponta ainda uma divisão em relação à opinião sobre os direitos dos casais de pessoas do mesmo sexo. 42% concordam e 38% discordam que casais homossexuais tenham acesso aos mesmo direitos que aqueles considerados "casais tradicionais".

Segundo dados preliminares do Censo Demográfico 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o Brasil tem mais de 60 mil casais homossexuais. A pesquisa é anterior à regulamentação do casamento gay no País, aprovada em uma resolução do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no último dia 14 de maio.