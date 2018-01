3Com divulga empresa que ganhará R$ 50 mil em equipamentos A John Richard Locação de Móveis, empresa que aluga mobiliário de escritório para corporações, foi a vencedora da promoção 3Com Rescue: a companhia, que conta com 30 funcionários, sede em São Paulo e escritórios no Rio e Curitiba irá receber R$ 50 mil em equipamentos de voz sobre IP e redes Wi-Fi. "Nós já estávamos estudando a adoção destas tecnologias para reduzir custos operacionais. Foi assim que soubemos da promoção, então saber que ganhamos foi uma grata surpresa", disse John Paz, sócio-diretor da empresa. O executivo comenta que o prêmio evitará dores de cabeça na aquisição da tecnologia. "Em pequenas empresas, não temos pessoal técnico dedicado a cuidar de tecnologia, então é mais difícil decidir o que é melhor para a nossa estrutura. Com a ajuda na implementação, ficaremos mais tranqüilos", diz. Transformação radical A promoção da 3Com partiu da premissa de shows de mudanças radicais, em que a companhia faria uma ´transformação tecnológica´ em uma companhia di chamado SMB (Small and Medium Business, de pequenas e médias empresas).