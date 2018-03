4 menores são perseguidos após tentativa de assalto

Em seguida, elas saíram em um carro, com o qual circularam pela região, enquanto outros dois adolescentes de 17 anos entraram no bar e anunciaram o assalto. Eles estavam armados com um revólver de calibre 32.

O dono do bar, Evandro de Oliveira, reagiu e entrou em luta corporal com os assaltantes. Eles chegaram a fazer um disparo, mas ninguém foi atingido. O comerciante foi agredido na cabeça com um banco e precisou levar 12 pontos.

Os adolescentes entraram no carro que estava com as duas meninas e fugiram sem levar nada. No caminho, passaram por uma viatura da Polícia Militar, que perseguiu os adolescentes de Itaquera a Guaianazes, onde o veículo foi cercado.

Os jovens foram levados para a delegacia e encaminhados à Fundação Casa.