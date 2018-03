42 já foram multados por jogar lixo nas ruas do Rio Das 7h às 10h30, 42 pessoas já haviam sido multadas no centro do Rio por jogar lixo na rua. A partir desta terça-feira, 20, quem for flagrado pode ter de pagar de R$ 157 a R$ 3 mil, dependendo do que for deixado em local impróprio. O programa Lixo Zero está começando no centro e se estende pela zona sul no mês que vem. São 192 funcionários nas ruas até as 22h20.