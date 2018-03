424 médicos fazem o Revalida em São Paulo Do total de 1.772 inscritos no país para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos (Revalida), 424 candidatos ou 23,93% fizeram a prova em São Paulo neste domingo (25), segundo informações da Agência Brasil. O exame é obrigatório para profissionais que se formaram em outros países e querem trabalhar no País.