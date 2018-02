43 presos fogem após serrar grade de prisão no PA Quarenta e três presos fugiram, esta madrugada, de um centro de triagem em Ananindeua, na região metropolitana de Belém. Segundo o Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe), os presos estavam em duas celas do Bloco 3 e escaparam após serrar a grade de uma das celas e fazer um buraco na laje de outra. Pelo menos 9 haviam sido recapturados hoje.