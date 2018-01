46 cidades já têm o 3G da Vivo A Vivo optou por manter o mesmo plano 3G que já utilizava para a tecnologia EVDO, o Vivo Zap. Os pacotes são divididos de acordo com a quantidade de dados que o cliente pretender contratar, de 50 megabytes (MB), 250 MB, 500 MB, 1 gigabyte e outro sem limite de tráfego de dados. O antigo plano Smartmail, que dava internet ilimitada por R$ 69,90, não será mais válido para os pacotes 3G. Um plano semelhante só valerá para usuários de BlackBerry. Os atuais clientes do Smartmail poderão continuar com o plano. A nova rede 3G está disponível em 46 municípios dos Estados AM, BA, ES, PA, PR, RJ, RS, SC, SP e no Distrito Federal. Os planos da Vivo, assim como os da Tim, valem tanto para quem usar o modem 3G no computador, quanto para navegar somente pelo celular, seja qual for a tecnologia 3G escolhida. Na Claro, os pacotes para telefone são diferentes. O carioca José Maria Lopes de Abreu Jr., de 29 anos, é uma das pessoas que já utilizam o 3G da Vivo. "Queria mudar de operadora porque a Vivo não tinha o 3G. De repente vi o símbolo do 3G no celular e me surpreendi. Na zona sul, o sinal está muito bom e a velocidade chega a 500 Kbps. O download é bem rápido", conta. Abreu, que tem um plano ilimitado, navega pelo celular enquanto vai para o trabalho. No caminho, geralmente de ônibus, o analista de sistemas gosta de ler as notícias ou de baixar PDFs de textos da faculdade. No trabalho, ele conecta o celular no notebook, que funciona como modem e às vezes até compartilha a conexão com um roteador Wi-Fi. "Também deixo o MSN aberto no celular", diz. F.S. e B.G.