4º suspeito responderá por homicídio no caso Bernardo A Justiça de Três Passos (RS) incluiu o motorista Evandro Wirganovicz entre os réus acusados de homicídio triplamente qualificado do menino Bernardo Uglione Boldrini nesta sexta-feira, dia 13, acolhendo aditamento à denúncia inicial recebido do Ministério Público na Quinta-feira (12). Até então, Evandro era réu somente por ocultação de cadáver.