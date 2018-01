5 megapixels é novo padrão para câmeras Celulares com câmeras de 5 megapixels (MP), uma qualidade mais que suficiente para imprimir fotos, não são exatamente novidade. Só que eles não eram tão comuns quanto agora no Mobile World Congress. Essa configuração se mostrou como uma tendência na evolução dos telefones voltados para fotografia. E os modelos lançados na feira que não são topo de linha têm pelo menos 3 megapixels de resolução. O Soul (U900), um dos principais lançamentos da Samsung, é um exemplo. Sua câmera tem 5 megapixels, foco automático e ainda consegue reconhecer a face das pessoas fotografadas. O Soul tem também uma tela sensível ao toque secundária onde os botões aparecem de acordo com a função do celular que você está usando, como a câmera. Além dele, a Samsung lançou o F480, o G400 e o G810, que também têm câmeras de 5 MP. A Sony Ericsson lançou três modelos de celulares da linha Cyber-Shot, a mesma das câmeras digitais da Sony. São o C702, de 3.2 MP, que também tem GPS, e o C902, de 5 MP e tela sensível ao toque. Os dois têm detecção de face, são compatíveis com 3G e têm 160 megabytes de memória interna. Já a Nokia mostrou dois modelos com 5 megapixels, o N96 (veja mais no texto acima) e o 6220 Classic, em formato de barra, que tem foco automático, lente Carl Zeiss e até flash. Já a LG deixou a desejar no quesito fotografia. Apenas apresentou uma versão prata do modelo Viewty, que também tem 5 MP e mais se parece com uma câmera do que com um celular. Fora isso, o fabricante optou pelo design e pelas telas sensíveis ao toque nos seus novos modelos, o KF510, KF600 e KF700. A Motorola, que já tinha feito seu grande lançamento do ano em janeiro (o Rokr E8) não levou novos celulares topo de linha para o MWC. F.S.