50 veículos quebram por hora nas estradas de SP

O número de veículos removidos nessas rodovias é seis vezes maior que a quantidade de carros e motos rebocados pela Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) na cidade de São Paulo. Em 2012, a CET guinchou 45.833 veículos por quebra, pane ou estacionamento irregular. As rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes, que interligam as Regiões Metropolitanas de Campinas e São Paulo, lideram no uso de guincho, com 98,3 mil ocorrências no ano.

O serviço é solicitado pelo próprio usuário, usando o sistema de comunicação da rodovia, ou acionado pelos operadores que monitoram o trânsito pelas câmeras instaladas nas principais rodovias. Os inspetores de tráfego e policiais rodoviários também agem para dar atendimento e evitar interferência no trânsito.

No total, as concessionárias de rodovias paulistas prestaram 1,06 milhão de atendimentos aos usuários no ano passado - 1 a cada 30 segundos, segundo a Artesp. Desses, 56,4 mil foram atendimentos pré-hospitalares com o uso de ambulâncias das concessionárias.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.