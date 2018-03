56% da população conhece uma mulher agredida

A pesquisa foi feita com base em 1.501 entrevistas com maiores de 18 anos em 100 municípios das cinco regiões brasileiras. Ela também traz informações que revelam o tamanho da preocupação do brasileiro em relação à violência contra as mulheres. No geral, os entrevistados afirmaram que a agressão contra mulheres é o terceiro crime visto como mais recorrente no Brasil, atrás apenas de assassinatos e roubos e na frente de tráfico de drogas e corrupção.

"A violência doméstica esteve no imaginário como um comportamento do âmbito privado, onde ?ninguém deveria meter a colher?. Agora percebemos uma preocupação de todos em denunciar e exigir a atuação responsável do Estado nesses casos", disse Ingrid Leão, coordenadora do Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher.

Outros dados reforçam essa percepção. Apenas 2% dos entrevistados, por exemplo, afirmaram nunca ter ouvido falar da Lei Maria da Penha, e 85% deles acreditam que a Justiça não pune os agressores de maneira adequada. "Isso é um grande avanço. Significa que o debate público em relação a esse assunto avançou", avaliou Renato Meirelles, presidente do Data Popular.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.