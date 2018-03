70% dos guardas civis continuam em greve, diz sindicato Desde a manhã de hoje, guardas civis metropolitanos de São Paulo fazem uma manifestação em frente à Prefeitura, no Viaduto do Chá, no centro da capital paulista. Em greve desde ontem, eles reivindicam reajuste salarial e melhores condições de trabalho. De acordo com Clóvis Roberto Pereira, secretário de Finanças do Sindicato dos Guardas Civis Metropolitanos da Cidade de São Paulo (Sindguardas), 800 guardas - cerca de 70% do efetivo da categoria - aderiram à greve. Segundo a Polícia Militar, 200 pessoas fazem parte da manifestação.