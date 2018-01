80 passos para lá... Eu até pensei em almoçar duas vezes seguidas e realizar a comparação no mesmo dia, mas não deu. Queria entender as diferenças de estilo entre o Ráscal e o Bar des Arts, os mais concorridos bufês do Shopping Higienópolis. Jantei então no primeiro, que ocupa o ponto desde 1999, e almocei no segundo, inaugurado faz um mês (a matriz, no Itaim, tem 13 anos). O que separa um do outro? Fisicamente falando, uma distância de 80 passos (eu fiz o caminho interno, cruzando a Livraria Siciliano). Já no aspecto da restauração, são duas experiências diversas, por assim dizer. Quando você entra no Ráscal (R$ 45 o bufê), é impossível deixar de reparar como o senso de padrão é predominante. A abordagem do serviço (os garçons sempre com seu palm em mãos) é idêntica. O território é o mesmo. E a comida apresenta notável regularidade, alternando, segundo a própria casa, 40 tipos de saladas e antepastos, além de 35 pratos quentes. Suas saladas e pratos frios têm considerável qualidade, as massas são concluídas à minuta, na frente do cliente. Mesmo o molho de tomate, produzido em escala industrial, parece à prova de erros. E é admirável que um bufê tenha conseguido implantar pratos já quase famosos, como o atum em crosta de gergelim e o ravióli de mussarela de búfala. Mas, com toda a confiança que o restaurante inspira, tudo ali conduz a uma refeição apressada. A pouco mais de 50 metros, o Bar des Arts (R$ 49, no almoço; à noite, só pelo cardápio) conta uma outra história. Nessa área contígua ao shopping, que já foi ocupada por lugares como o Cardinale, a ideia é que o visitante se sinta numa vila franco-italiana. Seu serviço é formal e gentil. E o bufê muda diariamente, alternando estilos culinários. Frios e quentes ocupam uma mesa comprida, compondo um painel de pratos diversificados, alguns mais à antiga, outros aparentemente mais adequados ao sistema à la carte. Como, respectivamente, uma salada de endívia, tomate seco e queijo de cabra e um medalhão de filé ao molho mostarda. Tal qual um grande hotel de cozinha internacional, paira uma certa indefinição de sabores. Há peixes e massas no réchaud, perigo inevitável ao ponto de cocção. Mas há também uma mesa grande de sobremesas incluída no pacote, com vários doces, alguns apenas vistosos - mas um ótimo pudim de leite. Por fim, se fosse possível unir o melhor dos dois num mesmo repasto, eu faria assim. Comeria saladas e massas do Ráscal, mas sentaria na área externa (que é menos rococó) do Bar des Arts, onde provaria também a sobremesa. Delírio? Do ponto de vista espacial, até que não. São só 80 passos. Bar des Arts Av. Higienópolis, 698, 3662-6363, Higienópolis 1 Aberto das 12h à meia-noite Cartões: todos Ráscal Av. Higienópolis, 618, 3823-2667 Aberto das 12h às 15h15 e das 19h às 22h15 (Sextas e sábados, das 19h às 23h45; sábados e domingos das 12h às 17h) Cartões: todos