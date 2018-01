90 anos após escrever cartas, soldado ganha fãs na internet

Milhares de pessoas acompanham, através de um blog, a saga de um soldado britânico que lutou nas trincheira da Primeira Guerra Mundial. O site posta as cartas que o bravo soldado escreveu para sua família há 90 anos. Assim como a família de William Henry Bonser ("Harry") Lamin se sentiu a quase um século atrás, quem acessar o site www.wwar1.blogspot.com também viverá a agonia da incerteza da próxima carta e temerão a possibilidade de que o próximo telegrama seja a notificação da morte do soldado. "Muita gente diz que adora seguir o Harry e que torce por ele", declara Bill Lamin, o professor de informática de 59 anos que criou o blog com as cartas do avô que achou quando menino. "As pessoas se prendem ao soldado como se as coisas estivessem acontecendo agora. Elas estão agarradas a um cara que está no clímax da guerra", Bill disse à Reuters. As última mensagem de Harry, que serviu no Regimento de Yorkshire e Lancashire, foram datadas em 30 de dezembro de 1917, logo depois que ele mudou do campo de batalha no norte da Europa para a Itália. Na carta, ele agradece ao irmão, Jack, por ter enviado uma caixa de biscoitos, e deseja um feliz Natal e bom Ano Novo à irmã Kate. A maioria das mensagem falam de assuntos corriqueiros e são focadas na filha e na esposa de Harry, que estavam na Inglaterra, mas em alguns trechos o soldado revela os horrores da guerra a que fora submetido. "Tivemos momentos terríveis esta semana", declara Harry no dia 11 de junho de 1917, quando descreve o que presenciou na batalha de Messines Ridge. "Os homens aqui dizem que foi a pior faase desde a ofensiva do Somme, em julho passado. Perdemos muitos homens, mas chegamos a onde fomos mandados. Foi horrível. Eu estou bem. Fiquei soterrado e fui contundido, mas agora estou melhor e espero continuar assim." "É duro esperar, sem nenhuma bebida, o tempo passar para sairmos das trincheiras. O comandante foi morto e nosso capitão também, milagrosamente nós escapamos." Em uma carta enviada em outubro do mesmo ano, detalhes dos infortúnios sofridos pelos ingleses foram riscados, possivelmente por membros do exército que censuraram o conteúdo para manter elevada a moral da população. Lamin disse que o número de visitas diárias a seu site chegou a 20 mil na semana passada, depois que a imprensa divulgou seu bolg, mas que normalmente o número de internautas que acessam sua página é menor. "A Primeira Guerra Mundial sempre fascinou as pessoas por causa de seus horrores", ele disse. Dezenas de pessoas escreveram comentários sobre a experiência de Harry, incluindo um bom número de americanos. Um anônimo deixou a seguinte mensagem: "Quando garoto, me ensinaram que a guerra era gloriosa. Agora eu vejo que é exatamente o oposto e eu ensinarei isso aos meus filhos." Lamin se recusou a dar mais informações sobre a vida de Harry, dizendo apenas que ele nasceu em 1887.