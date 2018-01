94% dos internautas britânicos 'buscam conselhos na rede'

Uma pesquisa britânica afirma que 94% dos usuários de internet no país usam a rede como fonte de conselhos que vão de questões médicas e legais a dicas de relacionamento pessoal. O estudo - realizado pela empresa de serviços financeiros Birmingham Midshires com mais de duas mil pessoas - concluiu ainda que em assuntos financeiros, os internautas britânicos preferem recorrer ao computador que a amigos, parentes e especialistas. Entre os entrevistados, 46% disseram ter confiança de que, quando o assunto é dinheiro, eles podem encontrar todas as informações de que precisam online. Mais da metade das pessoas ouvidas na pesquisa afirmou confiar na rede para solucionar dúvidas sobre remédios e saúde, enquanto três quartos dos entrevistados disseram usar a internet para conseguir informações sobre férias. No entanto, apenas uma minoria - 8% das pessoas - afirmou que busca no computador conselhos sobre sua vida amorosa. "É ótimo que as pessoas tenham mais informações à mão, mas é importante lembrar que nem todo mundo é igual e que todo tipo de conselho, de relacionamentos a hipotecas, precisa ser sob medida para atender às necessidades exatas de cada um", diz Tim Hague, da Birmingham Midshires. Metade dos internautas ouvidos no estudo passa entre 30 minutos e duas horas em cada busca por conselhos específicos na internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.