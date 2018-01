'A audiência não quer mais ficar muda’

Para atrair os jovens, as organizações de mídia precisam se tornar sociais. Diretor de internet do francês Le Monde, um dos jornais mais influentes do planeta, Jean François Fogel defende que os sites de notícias precisam adotar ferramentas semelhantes a serviços como o Orkut. Isso inclui permitir aos internautas criar perfis e efetivamente participar do processo de publicação. "E não para enviar relatos a fim de complementar o noticiário, mas para que se enxerguem no site", diz. Fogel participou há dez dias de um encontro sobre jornalismo online na Colômbia com representantes de alguns dos principais veículos de comunicação da América Latina. O evento foi promovido pela Fundação Novo Jornalismo Iberoamericano (Fnpi, na sigla em espanhol) em conjunto com o Google. Sob espanto dos presentes, ele apresentou o projeto Le Post, criado há um ano, que "dá as mesmas ferramentas dos jornalistas para o público em geral". No site noticioso – www.lepost.fr –, além de enviar notícias, fotos e vídeos, os internautas podem escolher o que é destaque, manter blogs e compartilhar todo o conteúdo – facilmente – em redes sociais e sites colaborativos. "É preciso dar recursos a que as pessoas estão acostumadas na web para termos os leitores de volta. Os jovens não vão mais atrás de jornalistas", disse ao Link. Na web, as pessoas não se interessam mais por jornalismo? Não é tanto assim. Mas a audiência não está olhando muito para o jornalismo, ela se move para o compartilhamento de informações. Ela até pode ir a sites de notícias, mas hoje há uma grande oferta de blogs, redes sociais. Isso está diminuindo a audiência dos sites de notícia. As pessoas não estão à procura de jornalistas quando querem notícias, preferem os amigos. Esse fenômeno está disseminado em todas as idades? Está mais nos jovens. As marcas de mídia continuam muito importantes para as pessoas. O Estado de S. Paulo, Le Monde, The New York Times ainda significam muito. São marcas que pertencem a culturas locais. Mas quando você pergunta aos jovens sobre suas marcas mais próximas eles falam de nomes ligados à música, ao entretenimento. No ranking, as notícias estão muito abaixo. Essa deve ser a preocupação dos grupos de mídia: a audiência geral não diminui tanto hoje, mas o interesse dos jovens sim, o que pode comprometer o futuro das empresas. Como os jovens se informam hoje? Por meio de sua rede pessoal. Acreditam mais em seus amigos do que em jornalistas que não conhecem. Confiam mais em um link enviado por um amigo no messenger ou Facebook. É muito importante estarmos nesses lugares, permitindo compartilhar facilmente uma notícia em um blog ou rede social. O Le Post é um site colaborativo. Muitos portais se abriram à contribuição para receber notícias de locais onde eles não estão presentes. O site de vocês foi criado por esse motivo? Não. A idéia é inspirada no sucesso de redes sociais e blogs. Percebemos que as pessoas querem fazer parte do processo de informação. Não querem ser mudas. O próprio jornalismo está mudando? Dessa forma, está ficando parecido com um blog, onde ocorre uma conversação entre o leitor e escritor? Sim. O blog matou tudo o que veio antes. Com o blog você não tem limite de tempo para publicar; não publica textos longos, mas pequenas notas; pode colocar vídeos. Mas há outras formas que estamos experimentando, como usar videogames para prover conteúdo. O papel do jornalista está mudando? O jornalismo continua a ser a mesma coisa: independente, responsável. A diferença é que agora é preciso ser melhor do que a sua audiência, que, em uma certa medida, compete com você. Mas a audiência consegue, por exemplo, investigar a corrupção no governo? A audiência sempre ajudou o jornalista na investigação, como fonte. A diferença é que, com a web, isso ganha proporções gigantescas. Pela internet, de forma colaborativa, as pessoas conseguem investigar. Mas e a questão de credibilidade? Recentemente, no site colaborativo da CNN, o iReport, um internauta publicou que Steve Jobs, da Apple, havia morrido. Houve ampla repercussão. Como resolver isso? Esses problemas ocorrem pelo próprio caráter da internet. Por isso, antes de publicar qualquer coisa no Le Post, checamos tudo. O jornalista viajou a Bogotá a convite do Google