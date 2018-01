A aventura nas palavras do blogueiro "Havia rumores de que, no bairro vizinho, crianças tinham começado com um palito de dentes e terminado com um carro antes do fim do dia. Ninguém tinha prova de nada, mas não importava. Tudo era possível. Tínhamos 16. Havíamos tirado nossas habilitações. Só pensávamos em carros. Aquela noite era ‘a’ noite. Não conseguindo encontrar um palito, partimos para a segunda melhor opção: uma árvore de Natal. Batemos na primeira porta. ‘Sim?’ Explicamos nosso plano e perguntamos por algo em troca. Qualquer coisa. ‘Desculpem-me, rapazes, mas não tenho utilidade para uma segunda árvore de Natal’. Aí, apontou para a mais bela árvore de todos os tempos em sua sala. ‘Talvez na próxima. Boa sorte.’ Era tarde para brincar de Maior e Melhor. Talvez batêssemos na próxima porta amanhã. Sim, amanhã tinha ‘carro’ por todo ele. Mas nunca jogamos Maior e Melhor no dia seguinte"