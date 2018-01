A blogueira francesa com mania de fermento Manter um levain vivo, ao contrário do que pode parecer, não é algo difícil, apenas trabalhoso, ensina a francesa Janiffer Benoit, blogueira e boulangère por paixão. Em seu blog (http://aulevain.canalblog.com/), dedicado exclusivamente ao tema, é possível encontrar tudo sobre fermento natural: de como iniciar um novo pé até receitas. A especialista acha que fazer um bom fermento é fundamental, mas tem seus segredos. "Nada pode ser mais fácil se as condições certas estiverem reunidas", diz. E para ela, tais condições são: farinha, de preferência orgânica, água, atenção e tempo. "São os únicos e indispensáveis pré-requisitos", diz. "Os levains são como bebês - únicos e requerem atenção especial", diz Jane. Mãe de cinco filhos, ela sabe o que diz. E conta que foi justamente buscando o melhor para os filhos que começou a se interessar pela fermentação natural. Acabou virando mania e hoje, em sua casa não entram pães - eles saem, diariamente, do forno. Para quem pretende se iniciar nas artes do fermento natural ela recomenda a criação de um pé de 100% de hidratação, ou seja: uma parte de farinha para uma de água. "Ele trabalha mais rápido e pode ser facilmente corrigido", diz. Veja o passo a passo ilustrado da iniciação no blog da francesa. Imagem do blog da francesa Janiffer Benoit, blogueira e boulangère LEIA TAMBÉM Pão francês, quando ia morrer, foi resgatado A genealogia do pão: fermentos centenários do Bexiga