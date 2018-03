A cada 5 habitantes de SP, 1 tem pancreatite aguda O Pronto-Socorro (PS) da Santa Casa de São Paulo recebe dois novos doentes com pancreatite aguda, semanalmente. Aproximadamente 20% das ocorrências são avaliadas como graves - metade causa a morte. Segundo o professor Tércio de Campos, da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, um em cada cinco moradores do Estado desenvolvem a pancreatite por ano. De acordo com a Agência Brasil, Campos foi um dos conferencistas da 3.ª Jornada do Departamento de Cirurgia da Santa Casa. O encontro reuniu, de quarta-feira, 19, a sábado, 22, médicos do Brasil e de outras nações para debater, nos quatro dias, diversos assuntos do setor.