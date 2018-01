A cada dia, surgem 120 mil novos blogs na internet O site Technorati, que cobre o crescimento da blogosfera, divulgou neste mês o seu relatório trimestral que aponta o crescimento dos diários online. Segundo o levantamento (disponível neste link), o ritmo de criação de blogs ainda é intenso, com 120 mil novos blogs surgindo a cada dia, ou cerca de 1,4 novos blogs a cada segundo. O crescimento no volume de postagens nestes diários, no entanto, está diminuindo, caindo para 1,5 milhão de posts por dia, ou 17 posts por segundo. Em outubro, o volume era de 1,3 milhão de posts diários, ou 15 posts por segundo. Atualmente o número de blogs ativos é de 75 milhões de diários. Entre os idiomas, a linguagem mais utilizada é o japonês, com 37% da blogosfera, com o inglês em segundo, com 33% e o chinês em terceiro, com 3%.