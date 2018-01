A coleção do MoMA

Tetris (1984) y O quebra-cabeça de empilhar blocos foi desenvolvido pelo russo Alexey Pajitnov. É tido como o game mais universal de todos - além de viciante

Another World (1991) y Também conhecido como Out of This World, é um jogo de aventura criado pelo francês Éric Chahi

Myst (1993) y Projeto dos irmãos norte-americanos Rand e Robyn Miller, laçado originalmente para Mac. É um jogo em que o personagem Stranger usa um livro especial para viajar para a ilha Myst

SimCity 2000 (1994) y Criado por Will Wright, simula a construção de uma cidade

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vib-ribbon (1999) y Do japonês Masaya Matsuura. O objetivo é liderar o personagem Vibri por um trajeto de obstáculos que correspondem à música tocada

The Sims (2000) y Outra criação de Will Wright, é considerado um dos games mais bem sucedidos

Katamari Damacy (2004) y Elaborado para PlayStation 2 a partir de um trabalho acadêmico do japonês Keita Takahashi. O personagem tem a missão de reconstruir estrelas, constelações e até a lua, destruídos por seu pai

EVE Online (2003) y Da empresa islandesa CCP Games. É um RPG online para múltiplos jogadores, com temática espacial

Dwarf Fortress (2006) y Projeto dos norte-americanos Tarn e Zach Adams. O jogo é considerado relevante pela complexidade do mundo em que é ambientado. O objetivo é construir um assentamento estrategicamente viável

Portal (2007) y Desenvolvido pela empresa Valve. A protagonista Chell é desafiada a navegar por salas usando um dispositivo que cria portais interespaciais

flOw (2006) y Do americano Nick Clark e do chinês Jenova Che. O jogador controla um micro-organismo aquático que evolui ao consumir outros seres

Passage (2008) y Do americano Jason Rohrer. O jogo dura apenas cinco minutos e foca em questões da vida, como mortalidade e casamento

Canabalt (2009) y Dos americanos Adam Saltsman e Daniel Baranowsky. Nele, o personagem corre pela tela numa fuga cheia de obstáculos