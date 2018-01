A colunista social e seu mundo particular

Talvez o que exista de mais cansativo na sociedade do espetáculo seja o jornalismo de celebridades, aquele que inunda o público com detalhes pouco importantes sobre pessoas famosas (ou nem tanto). Com a internet, a faceta "fofoca" da comunicação ganhou contornos quase insuportáveis. Na rede, as informações são em geral feitas por qualquer um, distribuídas de graça e, o pior, para um público que busca avidamente aquilo sem se preocupar com a fonte. É um círculo vicioso difícil de ser rompido, e é isso o que busca fazer a jornalista Joyce Pascowitch, com seus muitos anos de experiência. Não que sua matéria-prima seja diferente. Ela não abandona as tais celebridades, os detalhes pouco importantes da vida alheia nem tem qualquer problema em ser chamada de colunista social. Mas, além de garantir a credibilidade de suas notícias, ela tenta produzi-las com o que chama de "charme". Nem Joyce sabe explicar o sucesso dos sites Glamurama e Glamurama Pop e das revistas Joyce Pascowitch e Poder, filhote mais novo da editora. "Escrevo como se eu mesma fosse ler." Criou, assim, um mundo particular que agrada aos que se pretendem finos, elegantes e influentes – e se acham diferentes da massa, portanto. Joyce faz o caminho inverso. Quando quase só tinha mato alto na web do Brasil, em 2000, lançou o Glamurama, que cresceu, evoluiu para canais online de rádio e televisão, gerou outro site e, agora, migrou para... o papel. Foi um movimento de carreira arriscado para quem esteve à frente de uma coluna na Folha de S. Paulo por 14 anos e saiu no auge. Aventurou-se na internet e acabou, segundo diz, como "revisteira". Revistas que falam do "seu mundo". Joyce se apresenta hoje como uma marca. Diz não ter concorrentes e critica a cobertura tradicional de celebridades no País, principalmente a online. "É difícil olhar para as publicações daqui quando se tem por referência as revistas Harper’s Bazaar, Vogue America, Wallpaper, Portfolio e a do New York Times", diz. Em suas publicações, Joyce busca desenvolver o conceito de "vanitização" da informação, termo usado por ela em referência à revista norte-americana Vanity Fair, que aposta na beleza das fotos, projeto gráfico e forma diferenciada de noticiar para agregar valor ao produto. É o jeito encontrado por editoras para sobreviver num tempo em que tudo é gratuito na web. O mundo em torno da marca Joyce Pascowitch é cravejado por influências externas. É a tentativa de importar um tipo de jornalismo que atrai quem está enfadado da realidade brasileira e tenta ver as notícias (e os detalhes da vida de celebridades) com um distanciamento chique. Esses leitores têm uma insígnia, são os (as) "glamurettes", termo criado por Joyce em referência ao Glamurama. A própria jornalista se vê como glamurette, assim como os 40 mil leitores fixos do site que orbitam em volta do mundo dela. Criar marcas e tratar os leitores como comunidade é como Joyce imagina ser o jornalismo moderno. "Os leitores chegam apenas ao conteúdo que os interessa diretamente. Estamos customizando nosso próprio mundo a todo momento." Um bom exemplo do filtro pessoal a que Joyce Pascowitch se refere aconteceu durante a entrevista, na Casa Glamurama, região arborizada de São Paulo no Jardim Europa. Era 20 de maio no final da tarde. Para quem não lembra, exatamente o horário em que um suposto avião da Pantanal teria caído sobre uma fábrica de colchões antes de pousar no aeroporto de Congonhas. Até o início da noite, era a informação predominante, depois corrigida. A fábrica de colchões havia pegado fogo. No meio dessa notícia que parecia ser bombástica, ouvimos na sala de Joyce o toque de celular característico do iPhone, da Apple (se quiser, baixe em tinyurl.com/33cl45). Era o dela, comprado em Nova York em novembro do ano passado e desbloqueado para uso no Brasil. A jornalista atendeu, soltou um "Ai, parabéns, parabéns. A Luciana está bem?" Havia nascido o terceiro filho do apresentador da Rede Globo Fausto Silva, o Faustão, o que viraria o furo do dia para o Glamurama. Aflita e apressada, Joyce pediu para a secretária colocá-la na linha com um dos jornalistas do site e ditou a nota: "Acaba de nascer o filho de Fausto Silva. Rodrigo veio ao mundo com 53 centímetros e 3,8 quilos. Luciana Cardoso, a mãe, passa bem no hospital Albert Einstein, em São Paulo. Glamurama comemora o nascimento de mais um glamurette e dá os parabéns aos papais Faustão e Luciana". Para manter a marca viva e contaminar os jornalistas que trabalham com ela, Joyce participa das reuniões de pauta e fechamentos das revistas. Para isso, é cercada por um aparato tecnológico. Tem conexão sem fio em todos os ambientes em que trabalha ou vive. Leva iPod, laptop e iPhone para onde vai. Gasta todo o tempo de navegação na internet com trabalho. A não ser pela visita a lojas online de roupas, presentes e outras coisas chiques. "Coisa de glamurette que não tem tempo de ir às compras", explica. Ao mundo de Joyce Pascowitch interessam as pessoas "interessantes", com toda a imprecisão que a palavra traz. Apesar de ideologicamente não noticiar o programa Big Brother Brasil no Glamurama, publicou reportagem de capa na Joyce Pascowitch com a ex-BBB Grazi Massafera. "Ela tem charme, é inteligente, da mesma forma que a Sabrina Sato. São talentosas", diz. Resumindo, entra no mundo – e no site – de Joyce Pascowitch, como ela diz, quem é "poderoso". Ou poderosa. Glamurettes adoram consumir notícias sobre isso. Points das Glamurettes