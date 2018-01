A #CPBR6 NO INSTAGRAM DO 'LINK'

Era fácil se perder entre as tantas atividades disponíveis para os oito mil inscritos. Fliperamas, games, filmes e até os antiquados tabuleiros de xadrez e mesas de pebolim chamavam a atenção. Não eram raros os momentos em que dez eventos oficiais ocorriam ao mesmo tempo - às vezes até sobre o mesmo assunto.

Mas alguns preferiram ficar em suas máquinas, fazendo download, checando o Facebook, vendo animes e jogando. Tamanha imersão gerou cenas curiosas, como o rapaz que assistia a um vídeo do fantoche Marcelinho no YouTube e nem reparou que o próprio fantoche e seu criador circulavam ao lado tirando fotos e falando com fãs. "Tento acompanhar a Campus inteira", disse o estudante de informática Edilson Boneto, que assistia, pela internet, a um dos eventos que ocorria na própria feira.

A festa foi além de interessados em jogos ou nas palestras de nomes como Buzz Aldrin, o segundo homem a pisar na lua, e Nolan Bushnell, o criador da Atari (mais informações na pág. ao lado). Pelas mesas, além de ações de marketing e campanhas do Partido Pirata, muitos participantes tentavam emplacar um projeto, exibindo seus cases. Eles sabiam que por ali passavam olheiros e gente interessada em investir em uma boa ideia - seja a da pessoa que tem seu programa de rádio online, a da que faz stickers ou a da que tem uma pequena empresa de equipamentos de informática na garagem.

"O evento mudou. Muita gente vem para vender o peixe, buscar a sorte e abrir portas para um negócio", diz Carlos Alexandre Duarte, curador da área de hardware e modding (prática de montar computadores com peças avançadas e gabinetes elaborados). Duarte diz que em 2013 os participantes ficaram mais ligados no conteúdo técnico.

Até quem não tinha projeto mostrou seu lado empreendedor. Um grupo de amigos trouxe pacotes de macarrão instantâneo e um fogão elétrico. Na madrugada, com as lanchonetes oficiais fechadas, eles eram a opção mais prática para matar a fome - e, de dia, concorriam com as lanchonetes caras da Campus.

Sem ôôô. Esses são sinais de um evento mais maduro e com gente acostumada à sua rotina - uma maturidade que se viu no silêncio. Foi o que reparou Pena Schmidt, ex-executivo musical, que esteve em todas as edições. "Na primeira tinha algo acontecendo a cada 15 minutos, manifestações ou então todo mundo batucando na mesa. Vi gente reclamando que essa geração não é de nada. Entre um ano e outro já chamam de geração", brinca.

Pena não se preocupa com o fato de debates com temas mais sérios, como Marco Civil e a neutralidade de rede, tenham ficado praticamente vazios. "Aqui não é a hora, mas muitos aqui são politizados", diz. Marcelo Branco, que foi diretor-geral de três edições da Campus Party concorda. "Já tivemos tempos de mais mobilização, quando estávamos ameaçados", afirma. Lá, ele pediu que o Marco Civil fosse batizado de "Lei Aaron Swartz". Branco foi um dos poucos que citaram o hacker ativista, morto em 11 de janeiro, a quem a feira foi dedicada.

Durante o dia, o silêncio era quebrado pelas mesas diárias promovidas pela dupla Jovem Nerd e Azaghal e por eventos como os talk shows do blog Jacaré Banguela, campeonatos de games da Intel Extreme Masters e os duelos entre sagas (Harry Potter vs. Crepúsculo e Star Wars vs. Star Trek).

Sem sede. Ao contrário das edições anteriores, desta vez o evento teve poucos problemas de infraestrutura. "Este ano temos água". brincou Mário Teza, diretor da feira, na abertura. Alguns participantes reclamaram da falta de transporte grátis entre a rodoviária, onde fica o metrô, e o Anhembi. E durante a semana ratos foram vistos perto de um dos restaurantes da arena principal.

Pensando na analogia entre a Campus Party e a internet, onde tudo acontece ao mesmo tempo, não parece fazer sentido pedir um evento mais concentrado para que os temas - técnicos ou de entretenimento - sejam mais bem aproveitados pelos participantes. A tendência é que tudo fique mesmo maior, diverso e aberto. O que fazer com tanto conteúdo é com eles.

