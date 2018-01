A crise financeira chega ao Vale Os dias de outono andam lindos, de céu azul, sol alto e tempo frio, mas esta semana o bom humor californiano sumiu das ruas. Quem anda pela região começa a ver gente deixando seus escritórios com caixas de papelão embaixo dos braços. Há uma certa tensão no ar, rostos tensos. A crise econômica chegou. Em números: o eBay está demitindo 1.000 pessoas. É o equivalente a 10% do pessoal. Na HP, são 24,6 mil – 7,5% de seu pessoal. A Microsoft, que pretendia uma batida de contratações, suspendeu os planos. Mesmo quando as notícias parecem boas, não são. Os rendimentos do Google cresceram 39% no segundo trimestre do ano. No mesmo trimestre, no ano passado, havia sido 58%. Esta crise econômica atual, sugerem alguns analistas, nasceu no Vale do Silício. Após o colapso das PontoComs que transformou essa região em terra arrasada, o Fed (Banco Central dos EUA) jogou lá embaixo os juros básicos da economia. E os manteve lá por muito tempo. Sem ter onde investir na expectativa de lucro, o mercado se voltou para os imóveis. Casas, afinal, há mais de 40 anos só sobem de preço. Pareciam um investimento seguro. Nos últimos cinco anos, foram tantos os especuladores no mercado imobiliário que os preços começaram a aquecer loucamente. Até que, no final do ano passado, despencaram. Casas diminuíram de preço. Agora é a corrida pelo mico preto. A crise, que teve início na crise do Vale de quase dez anos atrás, ameaça carregar novamente a indústria da tecnologia. Não há crédito no mercado americano. Sem dinheiro para girar, as grandes empresas começam a cortar custos. Upgrades de software estão entre os primeiros a sumir – e isso atinge empresas como Microsoft imediatamente (que vive, afinal, de clientes corporativos, não do pobre coitado com Windows pirata em casa). Computadores, impressoras, tudo fica para o ano que vem. E, por isso mesmo, a HP está demitindo gente. Essa semana, a Apple anunciará seus novos notebooks. Por aqui, circula que deve reduzir um pouco o preço. É para atrair clientes no Natal. A maior ameaça é à inovação. O Vale sobrevive não por conta das empresas que nasceram aqui como Apple, Google ou HP mas que já estão consolidadas. Vive da criatividade e inovação que nascem nos arredores da Universidade de Stanford. A última novidade precisa, sempre, de um investimento inicial que se conta na casa do milhão de dólares para cima. Este ano, não vai ter novidade. Ano que vem é dúvida. A crise, no Vale, já tem uns dez anos. Sua maior conseqüência é fazer com que as empresas fiquem mais preocupadas com os lucros do trimestre seguinte. Num centro de excelência que vive da produção de tecnologia de ponta a mais avançada, trata-se de um perigo. Judy Estrin, alta executiva da Cisco, tem essa tese: em 1998, o Vale parou de inovar. Talvez seja um exagero, há o Google e o iPod. São duas ferramentas que mudaram o mundo na última década. Ela diz que sim, mas as tecnologias que os permitiram existir é mais antiga. Seu medo é que não exista nada de novo no Vale. ONG ajuda Haiti a se reconectar Em menos de um mês, o Haiti foi atingido pelos furacões Fay, Gustav, Hanna e Ike. É um país pobre, o mais pobre das Américas. Por baixo, 650 mil pessoas foram atingidas de alguma forma. Em geral, a atenção é voltada para a falta de medicamentos, de comida. Mas a infra-estrutura de comunicações em parte da ilha foi destruída. Transferências de dinheiro, ligações de emergência, tudo fica impossível. É onde entra uma ONG pouco conhecida: Telecoms Sem Fronteiras. Chegam na região de desastre, erguem antenas de celular, montam cybercafés sob tendas. Nenhuma operação dessas funciona hoje, no mundo, sem a TSF. O colunista Pedro Doria passa um ano em Palo Alto, na Califórnia