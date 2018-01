É que estão em jogo valores fundamentais, mas, neste caso, opostos: a proteção aos direitos humanos e a liberdade de expressão. "Na Austrália e na Europa, impera um regime de ponderação de direitos. Esse regime está refletido em leis e em jurisprudência que reconhecem que um provedor de serviços (como o Facebook) responde se deixa de agir a partir do momento em que tem conhecimento de que armazena conteúdo potencialmente violador de direitos", explica o doutor em direito Marcelo Thompson, que dá aulas em Hong Kong e defende que as empresas de internet adotem uma postura mais ativa e vigilante em relação ao conteúdo postado pelos usuários.

Na França, por exemplo, a Justiça decidiu na quinta-feira que o Twitter tem de identificar os autores de mensagens racistas ou antissemitas. A União Francesa de Estudantes Judeus entrou com o pedido e estava pressionando o Twitter para identificar e remover mensagens com a hashtag #unbonjuif (#umbomjudeu). Na França, o Twitter será obrigado a cumprir a decisão.

"Não é que o provedor tenha o dever de monitorar todo o conteúdo postado pelos usuários. Mas a partir do momento em que o provedor, notificado por alguém, dá de ombros diante da violação de direitos, o entendimento dominante é o de que ele deve ser responsabilizado", diz Thompson.

Definições. Pactos internacionais de direitos humanos sugerem que a liberdade de expressão é um exercício fundamental, contanto que haja o respeito "dos direitos e da reputação alheios". Nos Estados Unidos, há a defesa mais ampla da liberdade de expressão - e é essa linha que as empresas de internet costumam seguir ao estabelecer seus termos de uso.

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No Brasil, a Justiça tem entendido que os provedores de serviços (como Google e Facebook) precisam remover o conteúdo quando são notificados de conteúdo ilícito. Se não removerem, podem ser responsabilizados.

Mas o que é conteúdo ilícito? A quem cabe definir o que é lícito ou não? Quem denunciou, o Facebook ou a Justiça? Não há leis para definir essa responsabilidade. As decisões judiciais, em geral, dizem que é responsabilidade das empresas avaliar as reclamações e decidir se mantêm ou não o conteúdo no ar.

"O Facebook pode decidir manter ou remover o conteúdo de acordo com suas próprias políticas. Porém, no Brasil, qualquer que fosse a atitude, a empresa correria o risco de ser responsabilizada pela decisão que tomasse", diz a advogada Fernanda Pascale. "Esse cenário de incerteza é muito ruim para a inovação e o empreendedorismo online no Brasil, porque gera risco e insegurança jurídica seja qual for a decisão da plataforma."

O Marco Civil da Internet, lei que está em discussão na Câmara dos Deputados, estabelece que as empresas só poderiam ser responsabilizadas por conteúdos do tipo se descumprissem um pedido de remoção vindo da Justiça. Isso não impediria, porém, que elas filtrassem o conteúdo dos usuários com base em seus termos de uso.

"Com isso, as plataformas poderiam optar por remover ou não o conteúdo, conforme suas próprias políticas, mas seriam obrigadas a remover o material apontado como ilegal após análise e decisão judicial a respeito desse conteúdo, sob pena de serem responsabilizadas", diz Fernanda Pascale.