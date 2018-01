A cultura colaborativa vem ao Brasil. Em versão ‘wiki’

As quatro letras que se tornaram sinônimo da revolução colaborativa na internet foram ditas pela primeira vez há mais de 3 mil anos, no meio do mar. A palavra "wiki" significa "muito rápido" no dialeto dos polinésios que viviam no Havaí. Hoje, em São Paulo, pelo menos 600 pessoas celebrarão a palavrinha. O encontro WikiBrasil: Mutirão de Conhecimentos Livres só durará quatro horas. Muito rápido. Mas o suficiente para incluir de vez o Brasil na inteligência coletiva da web. Será o início oficial dos trabalhos no País da Wikimedia Foundation, a instituição por trás da enciclopédia livre Wikipedia. O próprio fundador do sistema, Jimmy Wales, estará aqui. Ele é uma das pessoas mais influentes do mundo segundo as revistas Time e Business Week e falará ao lado de representantes nacionais da cultura wiki. Você tem tudo a ver com isso. Primeiro, porque é difícil nunca ter caído numa página da Wikipedia para tirar uma dúvida ou saber sobre certo assunto (é o oitavo site mais acessado do mundo e o 16º no Brasil, de acordo com o Alexa). Segundo porque você pode ser um dos autores da mais completa enciclopédia já escrita. Há realmente muito o que discutir sobre o termo "mais completa" do parágrafo acima. Quanto podemos confiar em algo feito, em tese, por pessoas não necessariamente gabaritadas? Vale copiar conteúdo do site para trabalhos escolares? Como gerar receita em algo imerso na cultura da economia gratuita da internet? As questões estarão hoje, às 19h30, no auditório do Centro Cultural São Paulo (inscreva-se em http://is.gd/6stX) Uma resposta não-convencional foi dada pela professora Michelle Ratton, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV), em São Paulo. Ela percebeu que os alunos incluíam endereços da Wikipedia na bibliografia de todos as monografias de final de semestre. O trabalho, então, mudou: os futuros advogados passaram a ser avaliados pela inclusão ou correção de verbetes relacionados à disciplina. "A universidade deve se conectar mais à comunidade. Só assim o conhecimento coletivo será mais confiável", afirma Michelle. A professora fez o caminho inverso e reinventou o uso da tecnologia wiki na educação. "Além de estimular a produção de informações de qualidade e compartilhadas, inseri alguns alunos de fato à web 2.0." A palavra wiki talvez resuma o significado do termo. É a ferramenta criada na internet para permitir a colaboração plena, rápida e fácil. Assim como blogs, flogs e perfis em redes sociais, qualquer um pode ter seu próprio wiki. Basta encontrar o site certo para criá-lo (veja ao lado) e uma finalidade, que pode ser desde organizar uma agenda de endereços a executar certo trabalho. A estudante da FGV Gabriela Carvalho e as colegas de grupo foram algumas que colaboraram com a Wikipedia. "Traduzimos a linguagem acadêmica para o usuário comum da internet. Foi um trabalho muito importante." Pena que acabou wiki, quer dizer, muito rápido. Chegaram as férias escolares – e ela nunca mais postou.