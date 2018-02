À CVM, Brookfield diz que foi vítima de extorsão A Brookfield divulgou nesta sexta-feira, 8, comunicado, em resposta a pedido de esclarecimentos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em que reitera que atende às solicitações do Ministério Público do Estado de São Paulo, a fim de colaborar com a investigação sobre irregularidades praticadas por fiscais de arrecadação do Imposto Sobre Serviços (ISS) na capital.