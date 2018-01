A dura tarefa de sobreviver ao choque Não é nada fácil se acostumar às diferenças culturais da Coréia do Sul. É tudo muito diferente daquilo a que nós, brasileiros, estamos acostumados. No Brasil, por conta da imigração japonesa, o referencial que temos de Oriente é o japonês. E a Coréia é completamente diferente do Japão. É como comparar o Brasil com a Argentina, com população, cultura e costumes completamente diferentes. O maior desafio foi encarar a Coréia com a cara e a coragem. Fomos por conta própria para lá, sem nenhuma ajuda local. O objetivo foi imergir totalmente no país por pouco menos de uma semana, sem conhecer a língua e contando apenas com os suportes cultural e logístico oferecidos pela web. Como a tecnologia é uma espécie de língua universal e Seul é banhada de elementos hi-tech, imaginei que não encontraria nenhum problema. Ledo engano. Meu smartphone GSM se mostrou completamente inútil e, envergonhado, passei a vê-lo como uma prova do "atraso" tecnológico do Ocidente. Curiosamente, a capacidade Wi-Fi de meu aparelho, que permite que ele se conecte à rede sem a necessidade de fios, não serviu para nada, já que por lá o negócio é o velho e bom cabo de rede. A diferença é que todos os cafés disponibilizam velocíssimos pontos físicos de rede. Tanto a conexão à internet quanto o acesso a tomadas de energia são completamente gratuitos, como cortesia do local. Impressionante. Com um notebook na mochila, realmente dá para ficar conectado em qualquer lugar e a velocidade da internet é incrível. No hotel, a web gratuita permitiu que eu baixasse 1 GB (gigabyte) em menos de 20 minutos. Totalmente brutal. Por todo lugar, as pessoas estão com um celular na mão. No metrô, o meio de transporte mais barato e eficiente de Seul, é comum ver mãos velozes teclando todo o tempo. Todos usam fones de ouvido e no celular rolam músicas, vídeos e até TV digital. É raro ver gente falando ao celular dentro dos vagões. Por respeito, elas preferem teclar para não atrapalhar os demais. Essa preocupação com o bem-estar do outro está presente em todo lugar. Os funcionários do metrô são extremamente educados e informam polidamente a quem pedir ajuda. Não saber hangul, a língua da Coréia, foi um problema. Metade das pessoas com quem falava não sabia ou queria falar inglês. Mas todos os jovens, invariavelmente, falavam bastante bem o inglês. Foram essas as impressões que trouxe de lá. Uma coisa é certa: a Coréia está pronta para liderar o futuro.J.A.