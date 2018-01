A empresa de VoIP SunRocket fecha as portas nos EUA

A onda dos serviços de telefonia pela Web, também conhecida pela sigla VoIP (de voz sobre IP, o protocolo internet) acaba de sentir a primeira baixa mais séria com o encerramento das atividades da norte americana SunRocket, que fechou as portas nesta semana. A empresa, que chegou a ter mais de 200 mil assinantes, irá transferir os clientes para outras companhias. Assim como acontece com outras empresas que procuram oferecer modalidades de serviço baseadas em VoIP, a SunRocket sofreu com o fluxo irregular de caixa, a perda de clientes e a falta de qualidade em serviços, que parece afligir empresas em geral no setor. A companhia também sofreu com pressão da concorrência de operadoras maiores que, além da conferência de voz, podiam oferecer outros serviços agregados como telefonia convencional ou acesso de banda larga. A irregularidade na qualidade de serviços não está restrita, no entanto, às empresas de VoIP em operação nos EUA. Mesmo no Brasil, algumas ofertas de serviços de VoIP são alvo freqüente de queixa dos usuários quanto à estabilidade e confiabilidade. Atualmente existem mais de 70 empresas ativas no País prestando alguma modalidade de comunicação por VoIP. Uma lista com links para os sites destas empresas pode ser acessado no site da consultoria brasileira Teleco, clicando aqui.