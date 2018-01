A evolução do cinema O cinema passou por muitas transformações nos seus mais de 113 anos. De alguma forma pode-se resumir essa história em uma busca – talvez eterna – por surpreender e encantar a plateia, assim como os irmãos Lumière, em 1895: DÉCADA DE 20 - O Cantor de Jazz, de 1927, é o primeiro filme falado. DÉCADA DE 30 - Vaidade e Beleza, de 1935, marca a chegada da cor no cinema. DÉCADA DE 50 EM DIANTE - Com a ascensão da TV, os estúdios investiram pesado em sagas espetaculares e uma série de inovações tecnológicas. Veja as principais: CinemaScope: introduziu o formato "widescreen" hoje padrão nos cinemas de todo o mundo. Cinerama: versão mais elaborada e complexa do CinemaScope. Empregava três projetores para exibir cenas panorâmicas em telas imensas. 3D: o efeito era meio tosco e o uso prolongado dos óculos provocava dor de cabeça. Smell-o-vision: liberava aromas durante a projeção para acompanhar o banquete visual. DÉCADA DE 90 - Toy Story, de 1995, foi o primeiro filme feito inteiramente em computador. ANOS 2000 - Star Wars: Ataque dos Clones, o primeiro da ‘nova’ série de George Lucas, em 2002, foi inteiramente captado em suporte digital, sem película; e Viagem ao Centro da Terra, de 2008, foi o primeiro filme com atores rodado no novo digital 3D.