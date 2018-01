A ex-LonelyGirl, do YouTube, fará campanha pelas Nações Unidas A atriz Jessica Lee Rose se tornou conhecida por participar de uma bem arquitetada farsa, ao se passar por uma garota solitária que dividia confidências em vídeos pelo site YouTube (daí seu nome, LonelyGirl15). Mas a atenção que ela conquistou, e o caso, por ter sido descoberto publicamente, não passou despercebido pela Organização das Nações Unidas, que contratou Rose para participar de uma campanha de combate à pobreza A campanha usará o mesmo estilo de cenário que ficou popular nos vídeos da LonelyGirl: um quarto e uma webcam, que chamam a atenção para evento de 24 horas que a ONU realiza neste domingo contra a pobreza. No vídeo, identifcado como Stand Up Lonelygirl15, a personagem que se celebrizou como a adolescente retraída "Bree" chama a atenção para o problema da pobreza mundial e já dá a entender o objetivo da mensagem logo no seu início: "Acredite ou não, eu hoje tenho algo realmente importante para dizer."