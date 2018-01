A falta que Jobs faz Hoje tem Macworld, em San Francisco. E, pela primeira vez desde 1997, quando retornou à Apple, Steve Jobs não abrirá o evento com o anúncio de um grande produto. Jobs sequer estará presente. O motivo oficial, informa a Apple, é que com o iPod, o iPhone e a AppleTV, a empresa foi muito além dos computadores. Seu mercado, agora, é muito mais vasto. Antigamente, feiras de computadores como a Macworld atraíam os jornalistas especializados que escreviam nos cadernos de informática e revistas do ramo. Feiras eram a oportunidade de reunir todos para anunciar algo novo. Hoje, quando a Apple lança algo, não são apenas os leitores de tecnologia que prestam atenção. A notícia às vezes vai até para a capa das revistas semanais. E, quando o anúncio é da Apple, ninguém espera uma feira para prestar atenção. Se a Apple diz que tem novidades, todos vão ouvir do que se trata. Há quem desconfie que o motivo da ausência é outro. Da última vez em que foi visto, Steve Jobs estava magro. Tão magro que o cinto, no último buraco, mal segurava seu par de Levi’s 501. A calça em geral justa parecia uma calça bag, um saco amarrado à cintura. Em 2004 ele sofreu uma cirurgia na qual foram removidos parte do pâncreas, do duodeno e do intestino, onde um tumor maligno havia se desenvolvido. Desde então, oficialmente, está bem. Oficialmente, não precisou sequer de quimioterapia ou radioterapia. Mas Jobs está magro. Daquela última vez em público, no palco montado pela Apple, enquanto anunciava os novos notebooks da empresa, tomou a liberdade de explicar que "a Apple não é só Steve". E apresentou alguns dos vice-presidentes da empresa. "Todos têm a mesma visão de mundo que eu tenho." Jobs mencionou a possibilidade de um dia se aposentar. Nada mais justo: Bill Gates, da Microsoft, fez isso em 2008. São da mesma geração. Só que a Apple é a história de Steve Jobs. De sua mente, de suas criações. Neste mês mesmo, no dia 24, o computador Macintosh, durante tantos anos o carro-chefe da marca da maçã, completará 25 anos. É um bocado de tempo para uma máquina que se reinventou tantas vezes e carregou o mercado todo junto. Quando apareceu, em 1984, o Mac era fascinante por ser tão fácil de usar. Em 1998, os primeiros iMacs apresentaram cores vivas, translúcidas, nunca antes vistas em computadores. Já neste século, Jobs colocou o computador no centro de mídia da família: o lugar para armazenar músicas, filmes, fotos, vídeos caseiros. Mesmo quem não usa um Mac de certa forma usa seu computador, hoje, como Steve imaginou os computadores. Não é à toa que, sempre que algo assim acontece – uma Macworld sem Jobs à frente – as ações da Apple despencam. Todo mundo teme que ele tenha de deixar o comando da empresa. Quem imaginará o próximo iPhone? O próximo iPod? Em 2008, aconteceu algo de diferente no mercado de celulares. A Apple bateu a Research in Motion, RIM, em vendas. É a empresa que fabrica o Blackberry. Os iPods estiveram por mais um ano consecutivo entre os eletrônicos mais vendidos do Natal. Logo a preocupação é compreensível. Mas de repente não é nada: é só que, de fato, a Apple virou muito mais do que uma fábrica de computadores bacanas. Hoje, é uma marca, uma atitude. Aquilo que a Sony foi nos anos 1980. Qualidade, inovação, numa embalagem agradável de ver e de usar. Quantas empresas de tecnologia conseguem virar algo assim? Pois hoje começa a Macword e, mesmo sem ele, jornalistas como cá este colunista estarão se lançando à labuta de relatar o que há de novo saindo dos estúdios da Apple. Talvez, no futuro, a Macworld deixe mesmo de ser importante ou relevante. Talvez esteja tudo bem com seu fundador, Steve Jobs. Talvez. Mas a Macworld sem Steve, no entanto, dá uma sensação de vazio que só. *pedro.doria@grupoestado.com.br