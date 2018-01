A Fon quer vender aparelhos Wi-Fi por US$ 5 A espanhola Fon chamou a atenção do público em todo o mundo com uma proposta bem simples: as pessoas compartilhariam o acesso de suas redes domésticas de Wi-Fi e seriam remuneradas por isso. A companhia chegou a receber US$ 21 em investimentos dos fundadores do Google e da Skype, mas acabou quase desaparecendo da mídia especializada quando começou a enfrentar impedimentos regulatórios e por anunciar uma parceria inexistente com uma empresa dos EUA. E, agora, a companhia voltou às manchetes ao afirmar que irá vender 1 milhão de roteadores sem fio por apenas US$ 5 cada. Segundo a companhia, ela irá subsidiar a compra de roteadores da Linksys ou da Buffalo nos EUA e Europa, de forma que cada um seja vendido a US$ 5 ou 5 euros. Segundo informações divulgadas pela empresa, o objetivo é ter 50 mil hotspots ativos até setembro, e 150 mil até o final do ano.