A forja de Camelot

Com o perdão do sacrilégio, às vezes parece que, se tratando dos Kennedys, desgraça pouca é bobagem. Porque até no fotógrafo pessoal de JFK a asa da maldição roçou. Alemão de Colônia, Jacques Lowe tinha 28 anos quando foi trabalhar para o jovem senador, em 1958. Vivia em Nova York e colaborava com revistas como Time, Life e Paris Match. Tinha feito retratos do Kennedy irmão, Bob. O Kennedy pai, Joseph, gostou e o convidou para documentar a ascensão política do outro filho, John - ou Jack, no apelido familiar.

Em suas memórias, Lowe lembraria que, na época, estava politicamente mais para Adlai Stevenson, o ex-governador de Illinois que chegou a disputar a nomeação do Partido Democrata para candidato a presidente. "Eu achava Jack uma espécie de senador playboy que não tinha apresentado muitos projetos de lei e era mais conhecido por namorar e casar com uma jovem e bela mulher." Com suas fotografias, acabou tendo participação especialíssima na forja do mito de Camelot.

Lowe fotografou a vida profissional e privada de JFK, especialmente da campanha presidencial de 1960 em diante. Tornou-se amigo do clã. Contratado por US$ 150 por dia, fora as despesas, estava sempre tão presente que mal o percebiam, embora estivesse também sempre tão perto. Com a eleição, não quis ser o fotógrafo oficial da Casa Branca. Sábia decisão. Esgueirando-se pelos bastidores e com acesso privilegiado a John e Jackie, produziu imagens que ajudaram a moldar o jeito com que o mundo ainda hoje olha para os Kennedys.

Agora a tragédia: todos os 40 mil negativos de Lowe foram destruídos no ataque às Torres Gêmeas em 11 de setembro de 2001. Ele voltara à Europa em 1968, triste depois do assassinato de Bob Kennedy. Estabeleceu-se em Londres como fotógrafo de moda e publicidade. Dizem que nesse retorno comprou dois assentos no avião: um para si, outro para os negativos. Mais tarde, sem conseguir colocá-los no seguro (as companhias se recusavam, por se tratar de um tesouro de valor incalculável), em 1990 Lowe os guardou num cofre do banco JP Morgan Chase, que ficava na Torre 5 do complexo World Trade Center, em Nova York. O resto é história. O fotógrafo não viveu para ver seu inestimável trabalho virar pó. Morreu em maio de 2001; os negativos dos Kennedys, quatro meses depois.

Durante meses sua filha Thomasina, na esperança de salvar o conteúdo, brigou com o JP Morgan para recuperar o cofre. Diziam a ela que nada tinha sobrado, que ficara impossível o acesso à área depois do desmoronamento dos prédios. Thomasina relembra: "Eu tinha ido incontáveis vezes com meu pai retirar ou devolver negativos ao cofre. Havia sempre um ar de solenidade na sala, como se o que víamos e tocávamos nos aproximasse de algo histórico".

Em março de 2002, depois de muita insistência, Thomasina recebeu uma convocação do banco para ir ver o cofre, inacreditavelmente resgatado dos escombros. Ela foi. Abriu-o. Só encontrou cinzas. O JP alegou que as altas temperaturas do incêndio gerado pelos ataques haviam desintegrado não só os negativos de Lowe mas qualquer documento ou metal acondicionados nos cofres de seus clientes - só pedras preciosas resistiram.

Afortunadamente, cerca de 1.500 folhas de contato e provas de trabalho estavam guardadas noutro lugar. A partir delas, parte do grandioso arquivo de Lowe pôde ser recuperada. Setenta imagens - algumas icônicas, mas muitas jamais publicadas - foram tratadas uma a uma por técnicos do Newseum, o museu de notícias de Washington. Um trabalho meticuloso de mais 600 horas no computador a fim de remover manchas, riscos e marcações a caneta de Lowe. Tesouro renascido, daí nasceu uma exposição (Creating Camelot) e um livro de fotos e memórias (My Kennedy Years).

Tão impressionantes e ainda mais raras são as 12 cópias originais assinadas por Lowe em exposição na galeria Proud Chelsea, de Londres. Oito delas fazem parte deste ensaio, com preços que variam de £ 4 mil a £ 7 mil (R$ 15 mil a R$ 26 mil). Foram feitas pelo próprio fotógrafo pouco antes de morrer, aos 71 anos.