A fotografia digital em 2008 Muita coisa rolou neste ano, quando o assunto é fotografia digital. De a volta da revelação de fotos, à câmera 3D apresentada pela Fuji na Photokina, passando pela ascensão de uma pequena filmadora, a Flip Video Cam, nos EUA, onde a venda de novas máquinas fotográficas está praticamente estagnada, além do lançamento do Photosynth, que cria a sensação de profundidade ao compilar fotos na internet. MERCADO - Em alguns países, como os Estados Unidos, mesmo antes da crise, a venda de novas câmeras compactas estava praticamente estagnada. No mundo, o crescimento previsto, para este ano, é de 11%, segundo a CIPA, associação que congrega os principais fabricantes. Bem longe, portanto, dos 26% de 2007. Por aqui, as vendas continuam em alta e os preços ainda não caíram tanto. Alguma relação entre uma coisa e outra? Nos EUA, os modelos "top de linha" dificilmente passam dos U$S 300 (cerca de R$ 750); REVELAÇÃO - Uma pesquisa mundial financiada pela Kodak indicou o interesse dos consumidores em revelar as fotos tiradas com as suas digitais. Boa noticia para as fabricantes que agora investem em equipamentos para impressão; INTERNET - Em agosto, a Microsoft lançou o inovador Photosynth (www.photosynth.com). O software compila fotos e recriando o objeto ou ambiente fotografado em 3D. Leia mais em tinyurl.com/5cvc6c; CÂMERA 3D - A Fuji apresentou em setembro, na Alemanha, o protótipo de uma digital com duas lentes. A tecnologia revolucionária combinaria as imagens criando uma visão tridimensional; TENDÊNCIA - Enquanto a venda das câmeras tradicionais patinam, e elas investem em uma infinidade de novos recursos, entre eles fazer vídeos. A pequenina Flip Video Cam (www.theflip.com) roubou a cena e se tornou um fenômeno de vendas nos EUA.