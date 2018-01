A fragilidade das ideias (em Paris ou Ubatuba)

Na véspera do Natal, em sua casa no Tenório, em Ubatuba, o blogueiro Marcos Guerra foi assassinado. Não foi das notícias que apareceram na sua timeline das redes sociais ou que você viu nos telejornais nacionais. Eu mesma só soube quando procurava me informar na internet sobre as chuvas na cidade litorânea paulista. Escrevi para o secretário Fernando Grella e postei a notícia no Twitter e Facebook, sem resposta do primeiro nem interesse de meus seguidores. Por que não damos a devida atenção à segurança de nossos jornalistas?

O massacre na redação do jornal satírico francês Charlie Hebdo teve repercussão global, o que pode ser explicado por muitos fatores: a brutalidade do ataque em si, o arrepio que nos causa a intolerância ao humor e também o fato de que o terrorismo é um problema enfrentado por muitos países hoje.

A perda dos preciosos profissionais europeus, cujo ofício consiste em rabiscar letras e desenhos para nos fazer rir e pensar, merece cada linha que escrevamos sobre eles, cada iniciativa que evite novas perdas, e todas as condenações de chefes de Estado. É essa postura firme e sem tergiversações que dará força a investigações e que apoiará os jornalistas que a cada dia tocam, com humor ou seriedade, em pontos sensíveis de nossas sociedades democráticas.

Neste momento, o fundamental não é a erudição das grandes análises, mas a clara definição do que é certo e do que é errado. E matar jornalistas é errado.

Acredito que a melhor forma de homenagear os cartunistas e defender a liberdade de expressão na Europa e no mundo seja olhar à nossa volta e nos perguntarmos: nossos jornalistas estão seguros? Quem se importa com eles e com os riscos que correm? No Congresso Nacional, a oposição brada a plenos pulmões, corretamente, quando o governo ameaça alguma nova artimanha censora.

Mas não ouvimos vozes eloquentes defendendo jornalistas de carne e osso, blogueiros que cobrem, como Marcos Guerra, os problemas de sua câmara de vereadores, de seus municípios, de sua comunidade. Há algo sedutor em defender grandes princípios abstratos, enquanto casos concretos, a partir dos quais se decide de fato a liberdade de falar e de ser informado, podem ser mais custosos, mais incertos.

Será que ainda vemos, coletivamente, os blogueiros simplesmente como gente que mete o nariz onde não é chamado?

Será que os jornais os veem com desconfiança, os homens públicos com receio, e o público com indiferença? Já bem entrados no século XXI, é hora de começar a levar a sério o trabalho dessas pessoas que, com informações disponíveis na internet e disposição individual, se dedicam a escarafunchar a realidade cotidiana das coisas públicas. Pois cada vez mais dependeremos deles para conhecer e entender o que se passa em nossas repartições e cidades.

Infelizmente, o blogueiro paulista não foi um caso isolado no panorama brasileiro. O Comitê de Proteção aos Jornalistas, ONG que promove liberdade de imprensa no mundo, compilou em seu relatório sobre o Brasil (https://cpj.org/pt/2014/05/segundo-tempo-para-a-imprensa-brasileira.php) outros 12 casos de jornalistas mortos devido ao seu trabalho, apenas nos últimos quatro anos. Mesmo para a América Latina, que não é exatamente o paraíso da liberdade de expressão, estes números são elevados.

Não podemos mais testemunhar esses assassinatos passivamente, como se víssemos um espetáculo da Inquisição, uma lição para quem ousa falar ou pensar diferente. Devemos exigir dos governantes posições claras sobre esses crimes que afetam não apenas as famílias atingidas, mas os laços que nos unem, a confiança que temos uns nos outros de que podemos falar e sermos ouvidos.

Já como professores, escritores, artistas, jornalistas e, enfim, gente que têm por ofício formar e instigar, é preciso lembrar sempre aos mais jovens a delicadeza das palavras, das vozes, dos textos, das películas e dos bits. A fragilidade das ideias que existem apenas em corpos que andam nas ruas, olham pela janela, entram em edifícios e podem, num ato cruel, ser apagadas.

* Heloisa Pait é professora de Sociologia da Comunicação na Unesp e membro do conselho da Open Knowledge Brasil