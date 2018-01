A garota de programa e o fim da privacidade Os americanos gostam de um escândalo sexual. Se envolve um político, é melhor. Um político que posa de bastião da moral e bons costumes então – nem se fale. E assim caiu, um tanto melancolicamente, o governador nova-iorquino Eliot Spitzer. Não haverá de ser o primeiro moralista que paga pela própria libido: a história se repete, é velha como a Sé de Braga. De novo, no entanto, há Kristen, a moça que custou ao governador US$ 4.300 numa noite e o cargo, meses depois. Sua história dá mostra do mundo como ele será. Demorou exatos dois dias para que um jornalista descobrisse, com os agentes que investigavam o caso no FBI, o nome verdadeiro de Kristen. A moça de 23 anos se chama Ashley Alexandra Dupré. De posse do nome, o mundo foi ao Google. Na internet descobriu-se de tudo a respeito de Ashley. Como foi dura sua infância no interior, por exemplo. O pai ausente, o padrasto abusivo. Seu uso de drogas. Os sonhos de ser cantora. Seus amigos músicos. E fotos, muitas fotografias: Ashley dormindo, Ashley rindo, Ashley fazendo caretas e, numa das imagens mais republicadas pela imprensa, Ashley de biquíni. É uma moça surpreendentemente bonita: não parece uma modelo, o estereótipo da prostituta de luxo; antes, com seu nariz adunco, lembra uma moça da vizinhança. E sua voz é interessante, afinada. Suas músicas estão dentre as mais indicadas por blogs vários internet afora. O que faz da história de Ashley atípica não é a infância difícil ou o sonho de estrelato, evidentemente. É que tudo o que se descobriu a seu respeito foi ela mesma quem pôs na web ao longo dos anos. Suas músicas, suas fotos, sua maneira particular de ver a própria história. Em sites diferentes que vão do MySpace a portais de música, de páginas de fotos a seu anúncio pessoal e sem imagem do rosto no Emperor’s Club, equivalente virtual de um bordel, é Ashley que conta ao mundo tudo sobre si. Ashley Dupré certamente queria ser ouvida quando publicou algumas de suas músicas em arquivos de áudio na web. Queria ser vista e compreendida quando colocou suas fotos e casos na rede. O que não esperava é que fosse chamar a atenção por conta de um escândalo político; muito menos que seu nome fosse ligado ao da moça Kristen do Emperor’s Club. Quando imaginou um mundo no qual todo mundo em que ninguém teria privacidade, George Orwell o pintou como um Estado totalitário em que as lentes do Grande Irmão tinham acesso a todos os cômodos de todas as casas. Ele acertou numa coisa: a privacidade acabou. O que ele não percebeu é que não seria preciso um Estado totalitário para alcançar este fim. O mundo criado pela web tem mais de Andy Warhol do que de George Orwell. Somos nós todos que estamos abrindo mão de nossas próprias privacidades. Ashley Dupré é apenas um dos primeiros casos. Todas as moças e rapazes de 23 anos do mundo com acesso contínuo à internet fazem o mesmo que ela. Enquanto anônimos, põem na web suas fotos pessoais, as músicas que compõem, os poemas ruins que escrevem, contam de seus romances inacabados. Não há momento ridículo que não é publicado na web. Quando uma destas pessoas for notícia, o mundo irá ao Google e ele nos revelará tudo. As fofocas publicadas e interessantes do mundo não tratarão de celebridades mas de anônimos. Este grande arquivo que é a internet funcionará como memória auxiliar. Nossas vidas estarão documentadas para que possamos nos lembrar de como foi aquele dia. Teremos acesso a esta memória em qualquer lugar. A contrapartida é que qualquer um terá acesso a nossa memória. Talvez um dia nossos netos nos perguntem para que servia a tal privacidade. É privacidade, explicaremos, que determina nossas relações. Pela quantidade de acesso e informação sobre nós que damos às pessoas, estabelecemos graus de intimidade e amor. Quando formos todos públicos, algo nos faltará. *pedro.doria@grupoestado.com.br