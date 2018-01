A grande cozinheira JULIA - Grandalhona, meio desajeitada, mas sempre calorosa Julia Child não inventou a gastronomia, mas sua importância nos Estados Unidos é tamanha que parece que sim. Ela foi, com James Beard, a introdutora e divulgadora de um refinamento francês, porém sem frescura, na cozinha americana. Por mais de 20 anos ( 1963 a 1985), fez sucesso com seus programas de televisão. Mostrava ao público coisas insólitas, como rãs, patos e ela própria: com seu 1,88 m de altura, voz de sopranino e entusiasmo gesticulante, era tão parte do encantamento quanto as receitas. Como sempre ia bebendo pequenos goles do que usava nas receitas, era comum terminar o show (na época pré-videoteipe) levemente de pileque, o que criou um simpático folclore. Seus livros, feitos com grande rigor, testados e retestados, foram best sellers e moldaram gerações de cozinheiros. Voltam agora à lista de mais vendidos das livrarias americanas. Minha Vida na França está saindo no Brasil. Quem sabe venha aí também a tradução de Mastering the Art of French Cooking. Veja também: Era uma vez um livro que virou blog que virou filme No script de 'Julie & Julia' 'Vitor & Helô' | Prato Fundo 'Edu & Beth & Carlos & Carole & Gabriela' | Da cachaça pro vinho 'Rogério & Wilma' | Amuse Bouche Meryl incorpora estilo desajeitado de Julia