A história dos RPGs 1975 – RPGs de texto, surgidos em grandes computadores, descreviam as situações como livros. O primeiro a fazer sucesso foi Dungeon. 1983 – Os RPGs digitais ganham gráficos mais elaborados, com cores. Ultima III, para computadores pessoais, se destacou e influenciou todos os RPGs que vieram depois. 1987 – Dungeon Master inaugura o conceito de inventários controlados pelo jogador, presente em quase todo RPG atual. Esses inventários ajudam a deixar o jogo equilibrado, limitando excessos. 1995 – Chrono Trigger, para o Super Nintendo, inaugurou a era dos RPGs milionários, com produção bem cuidada e história envolvente. 1997 – Fallout, para PC, marca o nascimento da ficção científica distópica nos RPGs 1997 – Primeiro RPG a usar filmes em computação gráfica, Final Fantasy VII, para PlayStation e PC, apresentou para muita gente o conceito de RPG e cativou pela história trágica. 1998 – O RPG entra definitivamente no mundo 3D com Zelda: Ocarina of Time, para o Nintendo 64 1999 – Everquest coloca o RPG online no mapa. Anos depois, com World of Warcraft, milhões de jogadores se renderiam ao fenômeno.