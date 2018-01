A hora e a vez dos softwares online

Quando três gigantes do mundo da tecnologia apostam em uma tendência é porque a coisa é séria. Nas últimas semanas, Microsoft, Google e Adobe intensificaram a disputa pelo filão dos softwares online de escritório – programas que rodam via internet, ou seja, não precisa instalar nada no PC. Em vez de digitar um texto no Word, por exemplo, é possível usar um editor de textos online: o documento fica armazenado na web, protegido por senha e a salvo de vírus, e pode ser acessado de qualquer máquina (no trabalho, na faculdade, no laptop...). E outras pessoas, quando autorizadas, podem colaborar com o trabalho. Google, Adobe e Microsoft acabam de lançar novas versões de seus editores de texto online, que são gratuitos, superfáceis de usar e bem úteis. ADOBE No universo dos softwares gráficos, a empresa norte-americana Adobe é líder absoluta: ela é a dona dos megasucessos Photoshop, Flash, InDesign, Illustrator e Dreamweaver, entre outros. E agora invadiu a seara da Microsoft com o Acrobat.com, site de programas online com recursos inovadores. É só se cadastrar em www.acrobat.com e pronto: os softwares abrem na hora, dentro do seu navegador (o Acrobat.com funciona perfeitamente com o Internet Explorer e o Firefox). A grande estrela do pacote é o editor de textos Adobe Buzzword, que à primeira vista impressiona. Tem interface gráfica sensacional, com ícones e animações de fazer inveja aos melhores programas offline (aqueles tradicionais, que precisam ser instalados no PC) como o Microsoft Office 2007. O Buzzword é o primeiro editor de textos construído com a tecnologia Flash, da Adobe (a mesma usada no YouTube, no Last.Fm e em inúmeros outros sites da web 2.0). Embora seja um ponto positivo, isso levanta uma preocupação, pois os sites que usam Flash geralmente são muito pesados. Pouca gente sabe, mas eles exigem bastante potência de processamento do computador. O YouTube, por exemplo, é aparentemente banal, mas chega a consumir mais de 700 MHz da potência da CPU (processador). Imagine, então, um editor de textos inteiramente feito em Flash, como o Buzzword. Deve ser superpesado, não? Nos testes do Link, isso foi confirmado. Ele ocupa 100 megabytes da memória RAM instalada no computador e durante o uso chega a consumir mais de 1,3 GHz da velocidade do processador. É muito, mas muito acima do exigido por um editor de textos "clássico" como o Word 2003 (que ocupa menos de 20 megabytes de memória RAM e usa uma parcela ínfima da potência da CPU). Nem o Word mais moderno, a versão 2007, força tanto o computador quanto o Adobe Buzzword. Em suma: se o seu computador é básico, evite o Adobe Buzzword. Mas quem já usa um PC mais moderno, com chip dual core e pelo menos 1 gigabyte de memória RAM, pode optar pelo software da Adobe sem problemas. Para imprimir textos ou compartilhá-los eletronicamente com outras pessoas, ele é de longe a melhor opção. O programa tem as melhores fontes (tipo de letra), permite posicionar fotos ou ilustrações com mais precisão e até adicionar comentários à margem dos textos – na forma de janelinhas flutuantes que não interferem no conteúdo principal do documento. Além disso, ele é o único programa online capaz de abrir textos gravados no formato DOCX, que é o padrão do Word 2007. Tudo isso facilita o compartilhamento, ou seja, o trabalho em grupo. PONTOS FRACOS Por outro lado, o Buzzword fica devendo uma ferramenta de busca. Todos os textos que você escrever, abrir ou editar ficam amontoados numa só lista de documentos. No Google Documents (leia texto abaixo), não é assim. Além disso, o produto da Adobe não serve para quem, ao escrever, precisa medir exatamente o número de caracteres dos textos – ele até tem um contador, mas que só mede o número de palavras, não o de toques. E, finalmente, o corretor ortográfico está apenas em inglês (para desligá-lo, é só clicar em Buzzword/Settings e desmarcar o item Flag). O programa também oferece o ConnectNow, sala de reuniões virtual em que até três pessoas podem se comunicar via webcam enquanto editam um documento. Para usar esse recurso, é preciso instalar um plug-in (acessório), mas o processo é bem tranqüilo - basta clicar em OK na janelinha que é exibida na tela. Ponto positivo. Em suma: se você tem um PC possante, só vai escrever textos, quer que eles fiquem bonitos e pretende compartilhá-los com outras pessoas, o Adobe é uma boa opção.