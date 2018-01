A Índia pode oferecer banda larga grátis em 2009 O governo indiano estuda fornecer acesso de banda larga para todos os habitantes do país em 2009. O novo serviço deve ser lançado pelas operadoras ligadas à administração federal, a BSNL e MTNL. A Índia também tem um projeto de redução de tarifas telefônicas de longa distância e em redes celulares que visa baixar os custos para usuários finais nestas redes em até 20 vezes nos próximos 7 anos. Embora tenham o aval dos consumidores, há a preocupação de que iniciativas do tipo comprometam a viabilidade financeira das operadoras de telecomunicações na Índia, país que pode, juntamente com a China, ser um dos mais populosos no século XXI. A ironia é que as autoridades querem alcançar este resultado com recursos do Fundo Obrigatório de Universalização de serviços (USOF - Universal Service Obligation Fund), que, a exemplo do FUST brasileiro (Fundo de Universalização das Telecomunicações) recolhe 5% de todos os pagamentos feitos às operadoras. A grande diferença é que, no caso brasileiro, apesar dos R$ 4,616 bilhões de reais disponíveis no fundo (dados de dezembro de 2006), ainda não há um plano concreto de aproveitamento dos recursos para fins de inclusão digital.