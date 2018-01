A internet, hoje, tem maturidade para sustentar negócios

Apesar da euforia, o mercado de internet é bem diferente de 1999, o auge da bolha, segundo o consultor Marty Cagan, sócio do Silicon Valley Product Group. "Os capitalistas de risco estão mais espertos", disse ele. "Naquela época, o retorno era tão alto que investiam em praticamente qualquer coisa. Não vejo uma bolha, mas acho que pode acontecer de novo." Cagan acompanhou de perto os altos e baixos do mercado de tecnologia, no Vale do Silício. Ele foi vice-presidente da Netscape, empresa que tornou popular o navegador de internet, e do eBay, maior empresas de leilões via internet do mundo, antes de montar a consultoria. A Netscape sumiu do mapa, enquanto o eBay foi uma das poucas empresas de internet a manter uma boa performance depois do estouro da bolha, há sete anos. O consultor participou, em São Paulo, do 9º Encontro de Profissionais de Internet, organizado pela LocaWeb, empresa brasileira de serviços de internet. Mudanças Existem outros motivos para dessa vez ser diferente, segundo Cagan. Uma delas é que muitos serviços lançados na época dependiam de uma infra-estrutura que ainda não estava pronta. "As pessoas pensavam que a banda larga aconteceria em 1999, mas aconteceu depois", explicou o consultor. "O YouTube não aconteceria em 1999. As pessoas falam em internet móvel há 10 anos, mas a banda larga sem fio começou a ser instalada agora." A banda larga sem fio é uma tendência importante, de acordo com o consultor. Outras são o conteúdo criado pela comunidade e o conteúdo de "cauda longa". Ou seja, voltado para um público muito específico. Ele destacou a importância da facilidade de uso dos produtos e da capacidade de crescer. "Se o usuário precisar ler um manual ou ligar para alguém para usar o serviço, provavelmente não vai usar. As empresas precisam estar preparadas para o crescimento. O Yahoo Mail, nosso cliente, tem 250 milhões de usuários." Como especialista em desenvolvimento de produtos, Cagan alertou que as empresas tendem a dar importância excessiva para pesquisas de mercado e testes com o usuário. "As pesquisas falam sobre o passado, e não sobre o futuro", disse o consultor. "Os testes com os usuários normalmente verificam se existe algum erro no produto, e não respondem se as pessoas querem mesmo usá-lo." Ele citou como exemplo o Zune, tocador de música digital da Microsoft, criado para concorrer com o iPod, da Apple. "É um produto que já nasceu obsoleto." Um erro comum das empresas, segundo o consultor, é deixar os engenheiros cuidarem do design dos produtos. "As empresas de sucesso têm uma quantidade de designers por engenheiros maior que a média do mercado."