A mesa da família em Jaú Os almoços nos fins de semana em Jaú tinham ar de festa desde a infância de Saul, quando a família era grande e se reunia na ampla casa de esquina, construída em 1916, atrás da igreja. Primos, irmãos, sobrinhos, parentes distantes e amigos iam chegando e a mesa de madeira da avó d. Mariquinha (daquele tipo que esconde tábuas para ser ampliada) ia crescendo. Mesmo depois de adulto, morando em São Paulo, Saul ia a Jaú pelo menos duas vezes por mês. E gostava de escrever e contar sobre as especialidades culinárias "incomparáveis" de sua casa (ele também dizia que Jaú, São Paulo e Paris eram as melhores cidades do mundo, mas essa é outra história). A mãe, d. Sila, não cozinhava e nem a avó, "mas as duas tinham maridos exigentes à mesa e sabiam ensinar as empregadas", como diz Sila Maria, ela sim, a cozinheira de mão cheia que preparava os pratos preferidos do irmão mais velho. Quando Saul estava em casa, não podia faltar a carne de porco, que inspirou várias crônicas. Ele gostava de lombo assado na brasa e de pernil. Mas sua predileção era a leitoa, preparada de duas maneiras: assada inteira e servida com a pele pururuca, ou cortada à passarinho e cozida na panela. A que está nesta página foi feita especialmente para esta edição por Elzinha Nunes, filha de dona Lucinha. A pedidos, ela preparou também uma versão do frango com fubá, mais um clássico da casa de Saul. As receitas publicadas são as originais. As guarnições da mesa de Jaú eram fixas: arroz e tutu de feijão, além de duas travessas "obrigatórias" de pastéis, de queijo e de carne. Outro prato de sucesso da família é o arroz de forno, que não tem nada a ver com risoto italiano: é feito de modo bem caseiro, com o arroz já pronto misturado com molho de tomate, ervilha e camarão. O desta página é autêntico: foi preparado pelo próprio Saul e a foto também feita por ele faz parte do acervo fotográfico do jornal. Os vinhos eram o ponto alto da refeição. Aniversários e dias de festa começavam com um champanhe (antes disso os homens se reuniam no clube, para o aperitivo). À mesa abriam primeiro os brancos e depois os tintos. Muitas vezes as comemorações terminavam em grandes tintos de Ribera del Duero, especialmente o Vega Sicilia. Saul fazia questão de manter a adega bem abastecida e levava sempre os vinhos. Às vezes alguém abria uma de suas garrafas – um desses episódios virou a crônica O Sumiço do Alión, publicada em sua coluna Confesso que Bebi, na revista Gula. Saul tinha deixado a garrafa em Jaú para abrir no almoço de aniversário da mãe, mas não avisou ninguém. Uns dias antes, a irmã Sila recebeu a visita de uma prima, Tininha, as duas resolveram tomar um copo de vinho e lá se foi o Alión. LEITOA À PASSARINHO A leitoa é cortada em pedaços pequenos, como se fosse um frango à passarinho, e temperada na véspera em vinha d'alho (alho, vinho tinto e temperos verdes). Vai para a panela com a vinha d'alho até estar cozida. Antes de tirar do fogo, joga-se gordura fervendo para deixar a pele pururuca. ARROZ DE FORNO Este prato não tem nada a ver com o risoto italiano. É feito com arroz branco, já pronto. É só preparar um molho de tomate bem temperado, com ervilhas e camarões, misturar ao arroz e colocar num pirex. Pouco antes de servir, polvilhar queijo ralado e levar ao forno para aquecer. FRANGO NO FUBÁ Esta é uma das receitas da Mariana, uma descendente de escravos e cozinheira de mão cheia que trabalhou muitos anos com a família, nos tempos da avó Mariquinha. Saul gostava bastante deste frango – ele só comia carne escura. Para fazer a receita o frango é dividido em quatro partes e levado ao fogo numa panela, para suar um pouco. Quando estiver seco é retirado do fogo e passado num prato com fubá antes de ser frito em óleo bem quente.