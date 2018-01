A moda do entrecôte de Paris chega a NY

Chegou a Nova York a onda parisiense do restaurante que serve apenas entrecôte, batatas fritas e uma saladinha. A moda já se fez notar em São Paulo, com dois endereços, o L’Entrecôte de Ma Tante e o L’Entrecôte de Paris – inaugurados este ano. Em Nova York, o Le Relais de Venise L’Entrêcôte fica na Avenida Lexington, 590. O que ele serve? Salada, contrafilé grelhado com molho e uma generosa porção de fritas. E só. Para acompanhar, alguns vinhos e sobremesa. Igualzinho às casas do gênero de Paris, Londres, Bahrein e Barcelona. Uma opção para comer bem e gastar pouco em Nova York, dica do crítico de restaurantes do The New York Times, Sam Sifton. A casa não aceita reservas e está cada vez mais cheia. Se estiver com pressa, você entra, janta e está fora do salão em 20 minutos.