A nova loira do... Bonde do Rolê?!

O leitor que tiver uma boa memória com certeza deve lembrar do concurso "A nova loira do Tchan", que o programa do Faustão promoveu em 1998. A idéia da promoção, que exigia requebrado e ginga na hora da "Dança da Garrafa", era achar uma nova dançarina para o grupo de axé É o Tchan. Na ocasião, Sheila Mello ocupou o antigo posto da oxigenada Carla Perez. 10 anos depois, outra banda também quer achar a sua loira – pela internet, não pela TV. Na verdade, a pretendente pode ser morena, ter os cabelos verdes ou roxos. Não importa. Também não é requisito saber requebrar ou cantar muito bem. Quer saber? Parece que nesse concurso promovido pelo MTV Overdrive vale tudo. Afinal, o concurso é para escolher a nova vocalista do Bonde do Rolê! Para que não conhece o grupo curitibano, ele é hoje, ao lado do Cansei de Ser Sexy, o nome brasileiro de maior sucesso no exterior (Europa, principalmente). Formado por Rodrigo Gorky, Pedro D’Eyrot e Marina Vello, o Bonde ganhou fama há dois anos no MySpace (myspace.com/bondedorole) ao disponibilizar uma lista de músicas que usava samples clássicos de rock com batidas do funk carioca – vide "Melô do Vitiligo", que parece o encontro de AC/DC com Deise Tigrona. As letras são impublicáveis devido à quantidade de palavrões e de piadas escatológicas. Essa mistura agradou ao público alternativo da internet, que fuça o MySpace e blogs musicais atrás de novos sons. Em poucos meses o grupo saiu de Curitiba (PR) e passou 2007 inteiro excursionando pelo mundo. Tiveram shows lotados, um CD elogiado e músicas usadas em campanhas publicitárias. Esse mesmo povo da internet não gostou do concurso promovido pelo grupo que agora é uma dupla (Marina abandonou o barco em dezembro após brigar com os dois). Para muitos internautas, ao se aliar com a MTV o Bonde perdeu a sua "credibilidade indie". "O que eu consigo comprar com isso? Existe o ‘crediário indie’?", ironiza Pedro. "Na minha concepção a gente nunca foi nada", completa. Não mesmo. Desde que surgiu, o Bonde sempre teve a postura de "não ligamos para nada", o que às vezes soa muito contraditório: é uma banda indie que ao mesmo tempo se alia à MTV; é um grupo independente que defende à postura atual das gravadoras musicais, de gerenciar a carreira dos artistas como forma de driblar a crise do mercado fonográfico. "O lance é o seguinte: com a saída da Marina tivemos de cancelar um monte de shows e precisávamos arrumar alguém logo, em um mês. Daí percebemos que, por meio de uma mídia maior, achar uma nova vocalista seria bem mais fácil. E foi", diz Pedro. "Se a gente dependesse apenas do amigo do amigo para indicar alguém seria bem mais complicado", concorda Rodrigo. O concurso está disponível no site www.mtv.com.br/bondedorole. Para participar, a internauta interessada deve mandar até o dia 15 um vídeo cantando ou dançando. As cinco melhores performances serão escolhidas por um júri e as garotas selecionadas terão de passar por vários testes. É um grande reality show que será totalmente documentado no site da MTV. A estréia da nova vocalista ocorrerá no final de abril, no aclamado festival americano Coachella. "O processo está bacana. Também fizemos umas blitze em algumas festas ao redor do Brasil, filmando as pessoas cantando ou atuando", diz Pedro. "Teve até gente que ficou pelada, lendo poesia e pedindo para nós apertarmos o seu silicone", brinca Rodrigo. GERAÇÃO MYSPACE O Bonde do Rolê, assim como Lily Allen, a bandaArctic Monkeys e, recentemente, a adolescente "tchubaruba" Mallu Magalhães, é fruto do MySpace, a grande rede social da internet para que novos músicos possam trocar figurinhas entre si e, principalmente, aparecer para o mundo. No caso deles, o MySpace só entrou na história porque outras comunidades virtuais não aceitaram as músicas do trio. "Todos os sites deletavam as nossas faixas porque elas tinham muitos samples de músicas famosas", explica Pedro. O começo do sucesso deles foi parecido ao de muitos outros artistas dessa "geração MySpace". Alguém importante ouviu o som, curtiu (no caso, o guitarrista Fred, do Comunidade Nin-Jitsu) e entrou em contato com o Bonde. "Ele produziu nossas primeiros demos. Nós pagamos a viagem dele para Curitiba e ele dormiu na nossa casa", diz Rodrigo. Essas faixas produzidas acabaram caindo nas mãos do DJ americano Diplo, um entusiasta do funk carioca. Por seu selo, Mad Decent, o Bonde lançou um CD promocional. Em pouco tempo, eles estavam excursionando pelos EUA e assinando com a gravadora Domino, a mesma de Franz Ferdinand e Arctic Monkeys. Curiosamente eles são bem mais populares no exterior, mesmo com o Bonde cantando apenas em português. Será que o brasileiro não é a fim de ouvir novidades musicais? "É o efeito ‘iarnuou’", brinca Pedro. "Mas, sério: no Brasil há o velho lance de pagar jabá para tocar no rádio, ir para o Faustão... Lá fora a televisão não é lei como aqui." O repórter argumenta que o número de brasileiros com acesso à internet, mesmo que discada, ainda é ínfimo, mas a dupla não concorda. "Brasileiro é preguiçoso, acha que a internet é só Orkut e o MSN. Muitas vezes o povo nem sabe do que existe nesse mundo virtual", diz Rodrigo. "E eu baixava um monte de músicas com a internet discada. Era 5 Kbps por segundo e vambora!", brinca Pedro. "Já ‘roubamos’ muita gente, então tem de baixar mesmo. A gente sempre fala que CD não vende, mas a gravadora ainda acredita. Achei bacana a saída do Radiohead mas eu não paguei pelo download do disco. Nem gosto deles, foi mais para dar apoio a causa", ri Rodrigo. No dia da entrevista, feita na casa de Pedro, em São Paulo, os dois receberam um documento da Domino, mostrando os número da vendagem do CD With Lasers na Europa e Estados Unidos: cerca de 40 mil cópias vendidas em cada localidade. "Está dentro do esperado, nosso público é de internet, de blogs. Eles não compram CDs", explica Pedro. "Antigamente disco dava dinheiro para artista. Hoje você se vira fazendo show, remix, publicidade e merchandising na hora do show", completa. "É por isso que as gravadoras agora estão fechando contratos de managers, controlando as turnês e os artistas", lembra Rodrigo. O Bonde assinou um contrato com a gravadora desse tipo, algo até raro em tempos em que os músicos cada vez mais vão para o lado da independência e tomam as rédeas de suas carreiras. "Acho justo fazerem isso. O fato de você ter uma gravadora lhe dá uma divulgação muito melhor. Se a gente não tivesse assinado com a Domino não teríamos fechado metade dos shows que fizemos", explica Pedro. "Dá para sobreviver sendo independente, mas com certeza você vai trabalhar mais para ganhar menos. Ter uma gravadora facilita, e lhe cria um canal de exposição muito maior".